Napoli, scambio con Raspadori: regalo per Conte

Raspadori è pronto a volare altrove dopo la sua avventura al Napoli. Spunta il nuovo intreccio annunciato da Sky Sport: può arrivare un nuovo regalo per Conte

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Un momento decisivo per conoscere la prossima destinazione del giocatore azzurro: spunta lo scambio immediato a gennaio, c’è soltanto un nuovo ostacolo.

Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Non ha intenzione di perdere il giro della Nazionale targata Luciano Spalletti: il Ct azzurro stravede per lui e gli ha consigliato di andare altrove per giocare con continuità. Spunta un nuovo scambio decisivo in Serie A per accontentare subito Antonio Conte: tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Napoli, la mossa a sorpresa per Raspadori: ecco la verità

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici con la qualificazione immediata in Champions League. Il Napoli è pronto a mettere a segno nuovi colpi suggestivi in ottica futura: sputna la nuova destinazione di Raspadori.

Come svelato da Sky Sport, c’è un forte interesse della Roma per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è pronto a cambiare aria per giocare con continuità: Claudio Ranieri potrebbe inserire nella trattativa Lorenzo Pellegrini ormai in lista di sbarco dalla squadra giallorossa. L’unico nodo è rappresentato dall’ingaggio alto, ma la cessione del capitano della Roma può avvenire già a gennaio.

Il Napoli vuole continuare a pensare in grande per chiudere i prossimi colpi di calciomercato. Un nuovo intreccio decisivo del ds Manna che è pronto ad accontentare Raspadori voglioso di essere protagonista altrove. Un momento decisivo per vestire la maglia giallorossa della Roma già nella sessione invernale di calciomercato: ecco tutta la verità.

Il ds Manna è proiettato già alla prossima stagione per allestire una rosa competitiva per il futuro. Il Napoli non vede l’ora di competere con le big d’Europa in ottica futura: un momento decisivo per puntare in alto per chiudere così nuovi innesti di qualità internazionale. Pellegrini non è più felice nella Capitale: subito può dire addio alla Roma per volare da Conte.

Raspadori sarà utilizzato come pedina di scambio a gennaio: l’attaccante del Napoli è pronto a fare le valigie per tornare a giocare con continuità. Claudio Ranieri lo accoglierà a braccia aperta: serve l’ok del presidente De Laurentiis per chiudere la nuova operazione di calciomercato.