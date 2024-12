Chiesa via dal Liverpool in prestito, lotterà per il titolo

In maniera del tutto inattesa Federico Chiesa è pronto a salutare il Liverpool dopo soli sei mesi con la formula del prestito. Una big è pronta ad affondare il colpo per assicurarsene le prestazioni, sfruttando le sue qualità per puntare poi in maniera decisa e convinta al titolo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto sicuramente di uno dei migliori talenti italiani della sua generazione, ma la sua carriera fino a questo momento è stata troppo condizionata e frenata da diversi infortuni, differenti e molto tra di loro anche per la natura del trauma. Per questo motivo prima c’è stata la decisione della Juventus di non puntare su di lui, poi il passaggio al Liverpool.

Le cose, però, in Premier League non sono andate per il verso giusto, dal momento che con i Reds non ha praticamente mai trovato spazio. Per questo motivo, in vista dell’estate ma anche della sessione di gennaio, è stato accostato a diversi club. Ed ora per questo inverno è pronto al passaggio in una big che lotta per lo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime.

L’ex Juventus può già dire addio al Liverpool: le ultime

Le perplessità di tutti riguardano soprattutto l’aspetto fisico, dal momento che anche il suo attuale tecnico, Arne Slot, ha spesso puntato il dito proprio sulle sue condizioni fisiche. Adesso, però, in maniera del tutto inattesa, arriva una notizia su un suo possibile nuovo cambio di maglia, visto che sembrerebbe pronto a salutare il Liverpool.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone ha messo gli occhi su Federico Chiesa ed è pronto ad affondare il colpo per strappare il sì del Liverpool per lasciarlo andare in prestito per sei mesi fino al termine della stagione.

Chiesa pronto a trasferirsi in prestito: lotterà per il titolo

A quanto pare, stando a quanto raccontato dal portale spagnolo, Chiesa viene considerato perfetto per il suo Atletico Madrid da Simeone per la sua capacità di agire tanto sulle due corsie quanto per le vie centrali.

Ovviamente, però, dal canto suo l’ex Fiorentina e Juventus, tra le altre, sta lavorando per provare a trovare la migliore condizione possibile, per sfruttare l’eventuale approdo in Spagna per ridare slancio alla sua carriera.