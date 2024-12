Gasperini via dall’Atalanta: resta in Serie A, colpo di scena

Gian Piero Gasperini è pronto a salutare l’Atalanta dopo anni di straordinari successi ed a restare comunque in Serie A. Si tratta di un autentico colpo di scena, dal momento che una big del nostro calcio è pronta ad affondare il colpo per assicurarsene le competenze e le sue doti da stratega.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori che ha avuto un maggior impatto nella storia recente del calcio italiano. Ha compiuto vari miracoli in panchina, a partire dal percorso fatto alla guida del Genoa fino a trasformare l’Atalanta a tutti gli effetti in una grandissima del nostro calcio. Portandola anche a vincere una Europa League.

In tal senso, in estate anche Aurelio De Laurentiis ha provato a trasformarlo nell’uomo attorno al quale ricostruire il suo Napoli, ma alla fine il tecnico ha deciso di restare alla guida degli orobici. Adesso, però, per Gian Piero Gasperini arriva una svolta non di poco conto. Un altro club di Serie A è pronto ad affondare il colpo per il tecnico dell’Atalanta.

Via dall’Atalanta ma ancora in Serie A? Colpo di scena

Allo stato attuale delle cose, sembra impensabile un Gian Piero Gasperini lontano dal Gewiss Stadium, dal momento che quanto fatto con l’Atalanta resterà impresso nella storia del nostro calcio. Per quello che era questo club prima del suo arrivo e per quello che rappresenta oggi allo stato attuale delle cose.

Stando a quanto raccontato da “Il Romanista”, però, adesso la Roma sta pensando seriamente a Gasperini per il dopo Claudio Ranieri, con l’attuale tecnico giallorosso che sarà decisivo nella scelta del nuovo allenatore per i giallorossi. Ed i buoni rapporti tra di loro sarebbero decisivi da questo punto di vista per la buona riuscita di questa operazione.

Gasperini nella big italiana: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

A rilevare questa indiscrezione è l’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, che nel corso di un suo intervento in diretta su Radio Romanista ha confidato come Gasperini sia il primo nome presente sulla lista di Claudio Ranieri.

Si tratta di una sorpresa non di poco conto e che avrebbe davvero del clamoroso, ma ovviamente sarà decisiva la volontà da parte di Gasperini, che fin qui non ha mai accettato destinazioni diverse dall’Atalanta.