Napoli, svolta per il bomber: scambio con Osimhen, via libera

Il Napoli fa adesso i conti con una svolta non di poco conto per il nuovo bomber. La svolta arriva grazie allo scambio con Victor Osimhen che può portare in dote ad Antonio Conte il centravanti del futuro. Arriva in tal senso il via libera definitivo per questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo alle porte di una sessione di calciomercato invernale da non fallire per gli azzurri. Se le risorse sono limitate e questo è un dato di fatto che non si può negare, allo stesso tempo sono importanti anche le esigenze di Antonio Conte, che è consapevole del fatto che la squadra, così com’è, faticherà a restare competitiva a lungo. Soprattutto in caso di qualificazione ad una competizione europea.

C’è, però, un aspetto grande quanto una casa da valutare. Molto, anzi tutto, dipenderà dalla piega che prenderà la situazione relativa a Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, al momento è ancora un calciatore del Napoli. Ed ora con lo scambio il nigeriano può portare in dote il nuovo bomber da affidare nelle mani del tecnico Conte.

Scambio con Osimhen, arriva la svolta per l’affare

Il nigeriano è in prestito al Galatasaray fino a giugno, con questa soluzione che ha reso tutti felici fino a questo momento. In tal senso, però, dal momento che è un giocatore che ha tantissimi estimatori, è innegabile che ora il tutto sia in costante e continuo divenire. Con diverse realtà pronte a fiondarsi su di lui ed a sfruttare la situazione che si è creata.

In tal senso, stando a quanto raccontato da TBR Football, il Napoli continua a seguire con vivo interesse il nome di Jhon Duran dell’Aston Villa e la chiave per sbloccare questa operazione potrebbe essere seriamente lo scambio con Victor Osimhen, che da tempo spinge per un trasferimento in Premier League e che vedrebbe coronarsi questo sogno.

Napoli, via libera per il nuovo bomber: intreccio con il PSG

Come raccontato da Ali Celikler, giornalista turco, il Galatasaray starebbe già pensando al sostituto del nigeriano e si tratterebbe di Kolo Muani, che al Paris Saint Germain sta trovando poco spazio e che potrebbe rilanciarsi ad Istanbul. In questo intreccio, potrebbe davvero sbloccarsi l’arrivo di Duran al Napoli. Che avrebbe anche il placet dei turchi.