Napoli: colpo a zero dal Barcellona, arriva subito

A Castel Volturno si ragiona sulla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. E dal Barcellona potrebbe arrivare una occasione impensabile

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. I partenopei sono al lavoro per individuare i giocatori giusti da dare ad Antonio Conte per alzare il livello della rosa. La volontà è quella di accontentare il tecnico e per farlo Manna è molto attento alle occasioni che potrebbero arrivare durante la sessione invernale.

Stando alle informazioni del Mundo Deportivo, un giocatore del Barcellona a sorpresa potrebbe liberarsi a zero durante il calciomercato invernale e il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di portarlo alla corte di Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se questa possibilità diventerà realtà oppure no. La speranza del Barcellona è quella di risolvere la questione, ma non sarà facile e i partenopei aspettano per capire come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, si libera dal Barcellona

In casa Napoli sono in corso le valutazioni del caso su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Le idee sono molto chiare, ma c’è anche la massima attenzione alle occasioni e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà una vicenda.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il tribunale non ha dato ragione al Barcellona su Dani Olmo e, se non ci sarà un cambio di posizione, il giocatore avrà l’opportunità di svincolarsi a gennaio e trovare una nuova squadra per giocare con continuità. Una occasione di calciomercato che molte squadre sono pronte a sfruttare e magari anche il Napoli potrebbe farci un pensierino per la seconda parte di stagione. Naturalmente molto dipenderà anche dalle richieste dello spagnolo per trasferirsi negli azzurri.

C’è la possibilità che il Barcellona decida di aprire ad un trasferimento in prestito di Dani Olmo durante il calciomercato invernale per poi sfruttarlo d’estate. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per cercare di avere un quadro più chiaro e capire se il Napoli avrà l’opportunità di andare a piazzare un acquisto di livello

Mercato Napoli, idea Olmo a zero?

Dani Olmo attende il 31 dicembre per capire meglio il suo futuro. Il Napoli resta alla finestra e magari proverà a piazzare un colpo di calciomercato di livello. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno e capire cosa succederà nei prossimi giorni.