Brutte notizie per Conte, si ferma Politano: i tempi di recupero

Da Castel Volturno non arrivano delle buone notizie per Antonio Conte. Nell’allenamento odierno si è fermato anche Politano: come sta

L’infermeria di Castel Volturno continua ad essere piena. La situazione Buongiorno preoccupa un po’ il Napoli e si teme che il difensore possa rientrare direttamente a febbraio. Ma in questi minuti agli indisponibili si è aggiunto anche Politano. Il giocatore non si è allenato per un piccolo problema fisico ed è in forte dubbio almeno per la partita contro il Venezia. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro su quando l’esterno potrà rientrare a disposizione di Conte.

Uno stop, quello di Politano, che allarma molto Conte. L’esterno romano fino a questo momento è stato praticamente inamovibile e la sua assenza potrebbe costringere il tecnico a cambiare un po’ il modo di giocare. Le valutazioni saranno fatte nelle prossime ore e la speranza che il calciatore possa riuscire a recuperare nel minor tempo possibile. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per avere un quadro più chiaro sul giocatore.

Napoli: stop per Politano, ecco come sta

Per il Napoli Politano è un giocatore imprescindibile. L’attaccante si sta comportando molto bene in questa prima parte di stagione e la sua assenza potrebbe avere un peso importante contro il Venezia. Le riserve saranno sciolte solamente nelle prossime ore per cercare di avere un quadro più chiaro sul giocatore capitolino.

Stando alle ultime indiscrezioni, Politano si è fermato per un leggero stato influenzale e la sua presenza contro il Venezia è in forte dubbio. Dipenderà come smaltirà il virus nelle prossime ore. Se la situazione rientrerà, Conte lo porterà almeno in panchina. Se non ci dovessero essere dei miglioramenti, per l’esterno l’assenza è cosa certa e bisognerà trovare una soluzione differente per sostituire un calciatore fino a questo momento imprescindibile per il Napoli.

La speranza da parte di Conte è quella di poter contare su Politano anche per la sfida contro il Venezia. Ma i dubbi sono diversi e a questo punto non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro chiaro sulle condizioni del giocatore capitolino

Chi al posto di Politano?

In caso di forfait di Politano, su quella fascia potrebbe agire Neres, ma non si esclude una difesa a tre con Mazzocchi e Olivera larghi e Kvara al fianco di Lukaku. Tutti ragionamenti che sono in corso e presto Conte scioglierà i suoi dubbi.