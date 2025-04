Napoli: blitz in città, Manna lo scippa all’Inter

I partenopei insistono per un calciatore in forza ai nerazzurri. Ci sarebbe stato un incontro nei giorni scorsi per arrivare alla fumata bianca

Il Napoli si muove su due fronti. Il principale, come spiegato in più di un’occasione, è sicuramente il campionato. L’Inter è distante solamente tre punti e a Castel Volturno si sogna lo Scudetto. Un titolo non semplice da raggiunge considerato che non dipende solamente da Di Lorenzo e compagni. Davanti c’è una squadra che non molla e ci attendiamo una volata finale davvero molto interessante.

La società, però, è già proiettata al futuro. Manna da tempo sta lavorando sui possibili obiettivi da portare alla corte di Conte. Si tratta di calciatori che piacciono molto al tecnico. L’allenatore leccese non ha condiviso alcune scelte e un pensierino di lasciare Napoli lo sta facendo. Per questo motivo il club proverà ad accontentarlo prendendo i rinforzi richiesti. E questo calciatore piace davvero tanto ai partenopei da tempo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se in futuro ci sarà la possibilità di arrivare all’accordo oppure no.

Calciomercato Napoli: entourage in città, c’è stato l’incontro?

Il Napoli nei prossimi mesi sarà chiamato a rinforzare la rosa. La terza competizione come la Champions League costringerà i partenopei a dover rendere la squadra ancora più profonda nel numero e, soprattutto, portare alla corte di Antonio Conte delle seconde linee di assoluta qualità. Tra i nomi accostati ai partenopei da diverso tempo c’è anche un calciatore dell’Inter e l’entourage sarebbe stato anche nella città campana.

Secondo le informazioni di Area Napoli, l’avvocato di de Vrij sarebbe stato nella città partenopea nei giorni scorsi. Non è ancora chiaro se ci sia stato un incontro tra il Napoli e uno dei rappresentanti dell’olandese. Ma il difensore piace davvero tanto a Conte e per questo motivo non è da escludere che ci possa essere stato un colloquio tra le parti per capire la fattibilità di questa operazione.

Il difensore non ha mai nascosto la sua volontà di restare all’Inter. Ma il contratto, fino ad oggi, non è stato rinnovato e si attendono le mosse dei nerazzurri. Senza il prolungamento, il Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe davvero balzare in pole position nella corsa a de Vrij. La presenza dell’avvocato dell’olandese non è assolutamente casuale e a questo punto i partenopei sono pronti ad affondare il colpo per dare a Conte un rinforzo richiesto.