Napoli: affare da 20 mln, un jolly per Conte

Manna sta lavorando con attenzione sulla possibilità di chiudere un colpo importante nel prossimo calciomercato. C’è l’apertura del club

È un Napoli che si muove su diversi tavoli per rinforzare la rosa di Conte. Il tecnico leccese non ha ancora deciso il suo futuro. Nelle prossime settimane un incontro con ADL per sciogliere le riserve. Intanto, però, la società sta provando a individuare i calciatori giusti per alzare il livello della squadra e convincere l’allenatore. Non sarà semplice visto che Juventus e Milan sono in pressing da tempo, ma Manna vuole giocarsi tutte le carte a disposizione.

Uno dei nomi che il Napoli potrebbe ritornare a valutare nel prossimo calciomercato è stato già sondato in passato. La sua duttilità piace molto a Manna e rappresenta anche una sorta di garanzia anche per Conte. Ci vogliono, come evidenziato da tmw, almeno 20 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Una trattativa dunque non semplice da chiudere, ma i partenopei sono pronti a muoversi in anticipo per anticipare le altre squadre e regalarlo al proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Genoa, le ultime

Il Napoli punta a giocatori che conoscono molto bene il nostro campionato. L’esperienza di Rafa Marin non ha funzionato e per questo motivo si stanno sondando principalmente profili che già giocano in Serie A. E a questo punto non è da escludere che si possa tornare con forza su un obiettivo già vagliato in inverno. La sua duttilità rappresenta un’arma in più per Conte e per i partenopei.

Il nome che il Napoli potrebbe tornare nuovamente a valutare è quello di Frendrup del Genoa. Il Grifone si priverà del danese e i partenopei lo seguono da tempo. Parliamo di un centrocampista che può anche giocare da esterno. Insomma, una duttilità che serve a Conte e quindi i partenopei ci stanno facendo un pensierino in ottica calciomercato estivo.

Una operazione neanche molto dispendiosa dal punto di vista economico. Il Genoa, infatti, chiede circa 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista nel prossimo calciomercato. I rapporti tra i club sono ottimi e per questo motivo non è da escludere che si possa trovare anche una formula più vantaggiosa per ADL. Naturalmente bisognerà capire se Conte darà il suo via libera all’operazione e se la concorrenza come il Milan non rilancerà. Una cosa è certa: il Napoli sulle tracce di Frendrup.