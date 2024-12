Napoli, nuovo mediano per Conte: addio Milan

Il Napoli vuole subito chiudere nuovi colpi in ottica futura. Spunta l’intreccio con il Milan, può arrivare già a gennaio intorno a 15 milioni di euro

Il ds Manna continua a sognare in grande per regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Un momento decisivo per programmare il futuro in casa azzurra: spunta la beffa al Milan, può vestire la maglia azzurra del Napoli.

Il ds Manna continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato: il Napoli vuole subito chiudere l’affare anticipando la folta concorrenza delle big d’Europa, tra cui anche il Milan. Il presidente De Laurentiis è pronto a regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte: saranno ore intense per arrivare così a chiudere altri acquisti in casa azzurra. Saranno giorni intensi per pensare così non solo alla difesa, ma anche a nuovi rinforzi a centrocampo.

Napoli, la soluzione a centrocampo per Conte: che intreccio con il Milan

Gennaio è ormai alle porte per realizzare nuovi affari in vista della seconda parte di stagione. Il Napoli vuole continuare a collezionare vittorie da urlo in Serie A con l’obiettivo di tornare il prima possibile in Champions League: ecco l’intreccio decisivo con il Milan.

Come svelato dal portale TMW, il Napoli potrebbe anticipare il Milan per un nuovo colpo a centrocampo. Nel mirino c’è sempre Morten Frendrup, accostato da settimane alla squadra rossonera per regalare un innesto di sostanza a Fonseca. L’inizio stagionale del Milan è stato altalenante, ma ora urgono rinforzi funzionali all’idea dell’allenatore portoghese.

Il Napoli affronterà proprio il Genoa nel prossimo turno di campionato: sarà l’occasione giusta per parlare anche del centrocampista danese. La sua valutazione si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro, ma a gennaio può partire anche intorno ai 15 milioni. Il Milan l’ha messo nel mirino ormai da settimane, ma è spuntato fuori anche il Napoli per rinforzare la zona mediana di Conte.

Saranno settimane decisive per programmare la prossima stagione in casa Napoli: il ds Manna vuole portarsi avanti con il lavoro per far sognare ancora i tifosi azzurri dopo un avvio stagionale da urlo. Frendrup assicura qualità a quantità nella zona centrale di campo, ma le trattative continuano ad andare avanti.

Un momento decisivo per puntare in alto: il centrocampista danese dirà addio al Genoa per il definitivo salto di qualità. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva: finalmente la verità.