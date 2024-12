Napoli, Conte ha scelto il bomber: arriva dalla Premier

Il Napoli vuole costruire fin da ora la rosa del futuro: spunta l’intreccio in Premier League, Conte ha deciso per il nuovo bomber che verrà

Una nuova strategia di calciomercato in casa Napoli: il ds Manna vorrebbe subito accontentare l’allenatore Antonio Conte che è molto concentrato sul presente della squadra azzurra. Ecco la nuova strategia a sorpresa in Premier League: arriva il colombiano.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. La società partenopea vorrebbe allestire una rosa competitiva anche in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo per il nuovo goleador della prossima stagione. La dirigenza partenopea si sta portando avanti con il lavoro per avere la meglio sui prossimi colpi.

Napoli, la mossa a sorpresa: ecco il nuovo attaccante

Tutto cambia velocemente sul fronte calciomercato: ora spunta il nuovo goleador da regalare subito ad Antonio Conte. Arriva direttamente dal top club di Premier League: ecco la strategia a sorpresa del direttore sportivo Giovanni Manna.

Come svelato dal giornalista de Il Mattino su X, Pino Taormina, il Napoli vuole chiudere subito per l’attaccante colombiano Jhon Duran. Il classe 2003 milita attualmente in Premier League con l’Aston Villa: il ds Manna vorrebbe così regalare un nuovo colpo per la prossima stagione anticipando la folta concorrenza.

Un nuovo intreccio suggestivo in ottica futura in casa Napoli: già in passato è stato accostato ai partenopei, ma ora la trattativa potrebbe sbloccarsi anticipando le big d’Europa. Duran vorrebbe così compiere il definitivo salto di qualità in vista della prossima stagione: ora il colombiano è molto concentrato con l’Aston Villa.

Il ds Manna cercherà così di portare avanti la trattativa con il suo entourage per chiudere così una nuova operazione di calciomercato in casa Napoli. Conte vorrebbe subito avere nuovi innesti a gennaio, ma la dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente nuove trattative in ottica futura.

Il Napoli cercherà di realizzare nuovi colpi per allestire una rosa sempre più competitiva con il possibile ritorno in Champions League. La stagione degli azzurri è iniziata nel migliore dei modi, ma servono rinforzi decisivi in vista della prossima stagione. Con una sola competizione da giocare Conte è molto concentrato alla Serie A: la strategia immediata in ottica futura. Duran è pronto a sognare in grande: il Napoli è nel suo futuro. Il ds Manna cercherà di avere la meglio in vista dei prossimi mesi, ormai ci siamo.