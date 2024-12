Calciomercato, Dybala lascia la Roma: arriva a gennaio

Dybala è pronto a dire addio alla Roma: spunta la cessione immediata a gennaio. La dirigenza giallorossa può subito chiudere l’affare con il top club d’Europa

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. Pochi minuti fa è arrivata la notizia bomba con l’annuncio dell’addio de La Joya: Dybala è pronto a salutare la Roma dopo che è arrivato a parametro zero. In casa Juventus si aspettavano tanto da lui così come nella Capitale: i tanti infortuni in carriera lo hanno massacrato senza poter dare continuità alla sua classe immensa.

La Joya è pronta a voltare pagina nella sua carriera. Paulo Dybala potrebbe subito chiudere la sua avventura alla Roma già a partire da gennaio: contatti in corso con il suo agente per vestire una nuova moglia nella sessione invernale di calciomercato. Una notizia bomba svelata pochi minuti fa: ecco l’intreccio decisivo in ottica futura.

Calciomercato, la nuova squadra di Dybala: l’intreccio con la Roma

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la cessione definitivamente del talento argentino della Roma. Spunta così il nuovo club d’Europa: ecco la soluzione immediata in ottica futura.

Come svelato dal portale turco, 24saatgazetesi.com, Paulo Dybala è pronto a cambiare aria dicendo addio definitivamente alla Roma. L’agente de La Joya, Carlos Novel, è volato ad Istanbul nell’ultimo fine settimana per discutere del suo assistito con il Galatasaray: un’altra mossa a sorpresa dopo che è stato ad un passo dall’Arabia Saudita in estate.

La storia d’amore di Dybala con la Roma è ormai ai titoli di coda: sicuramente al termine della stagione ci sarebbe stato l’addio, ma a gennaio è pronta la cessione anticipata. Il Galatasaray continua a fare spesa in Serie A dopo gli affari di Icardi, Mertens e Osimhen: un momento decisivo per portare a termine la trattativa.

Dybala vorrebbe così trovare serenità in una nuova avventura suggestiva. L’attaccante argentino è stato schierato da prima punta da Claudio Ranieri nelle ultime sfide stagionali: la Joya è pronto a chiudere così la sua storia d’amore con la Roma. Al suo arrivo i tifosi giallorossi lo hanno osannato nel giorno della sua presentazione: si aspettava qualcosa in più da lui per riportare la squadra capitolina in vetta anche in Serie A, ma ciò non è avvenuto. Ora il club turco farà sul serio per chiudere l’affare già a gennaio: è ormai tempi di saluti.