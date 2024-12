Addio Napoli, Giuntoli beffa ADL: sarà bianconero

Un momento decisivo per chiudere subito l’affare in ottica futura. Il ds Giuntoli è al lavoro per beffare subito il presidente De Laurentiis: ecco la verità a sorpresa

La Juventus continua a monitorare gli stessi obiettivi di calciomercato del Napoli: ecco la nuova mossa strategica, sarà bianconero come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport. Ecco il nuovo affare decisivo a gennaio per sognare in grande: ecco la verità.

Napoli e Juventus continuano a monitorare attentamente i prossimi colpi di calciomercato. Il ds Giuntoli è pronto a beffare il suo collega Giovanni Manna per portare a Torino un obiettivo comune: spunta l’intreccio decisivo, sarà bianconero. La dirigenza partenopea è pronta a regalare subito nuovi affari in difesa ad Antonio Conte, ma ecco l’assalto definitivo della Juventus in ottica futura.

Addio Napoli, l’assalto di Giuntoli: chiude l’affare

Il ds Manna cercherà subito un nuovo colpo in difesa ad Antonio Conte: spunta l’intreccio decisivo per sognare in grande, ecco la nuova mossa della Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il difensore polacco dell’Arsenal Kiwior è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A. Con Arteta ha collezionato soltanto due partite da titolare in Premier League: il suo entourage ha fatto già capire che vuole giocare con continuità. Il ds Giuntoli continua a monitorare la situazione dell’ex Spezia: anche il Napoli è sulle sue tracce per accontentare subito Conte con un rinforzo in difesa.

Saranno giorni intensi per arrivare subito alla chiusura del nuovo affare in difesa. Il Napoli ha intenzione di movimentare subito la sessione invernale anche visto il grave infortunio rimediato da Alessandro Buongiorno. La dirigenza partenopea cercherà un nuovo profilo da chiudere già entro il 4 gennaio: Kiwior è voglioso di una nuova avventura in Serie A dopo l’avventura in Premier League con la maglia dell’Arsenal.

Il Napoli vuole continuare a sondare il terreno per nuovi obiettivi di calciomercato da mettere subito a segno. Il ds Manna è molto attivo per regalare nuovi innesti di qualità a Conte: in pole ci sarebbe l’ex Lazio, ora svincolato, Luiz Felipe, reduce dall’avventura in Arabia Saudita. Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese per ritornare subito in Champions League: ha seguito a lungo Kiwior, ormai destinato alla destinazione chiamata Juventus. Una pista complessa per gennaio, ma gli azzurri non dermordono in ottica futura.