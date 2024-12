Napoli, non solo Simeone: nuovo affare col Torino

Il Napoli è intenzionato a chiudere un nuovo affare con il Torino. Simeone non è intenzionato a partire a gennaio: spunta la nuova strategia con i granata

Il presidente De Laurentiis vuole subito accontentare Conte con rinforzi utili nella sessione invernale di calciomercato. Un nuovo intreccio decisivo con il Torino per chiudere immediatamente l’affare da urlo: ecco la verità annunciata pochi minuti fa.

Il ds Manna è al lavoro per nuovi colpi in difesa da regalare subito ad Antonio Conte, ma attenzione alla nuova strategia con il Torino. Simeone è ormai da mesi nel mirino del club granata, ma ora Cairo si è focalizzato subito su un altro obiettivo azzurro: ecco la verità annunciata pochi minuti fa dall’edizione de La Stampa. La dirigenza partenopea cercherà così di accontentare anche gli scontenti in rosa, ossia quelli che hanno avuto poco spazio finora. Da Rafa Marin a Juan Jesus, ma la lista non è ancora finita: conosciamo il dettaglio che non tutti sanno.

Napoli, può dire addio a gennaio: la soluzione

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato per nuovi obiettivi di calciomercato. Il Napoli vuole sognare in grande con innesti di qualità: ecco il possibile addio a gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, il Torino potrebbe puntare tutto su un altro giocatore del Napoli. Conte non lascerà partire Simeone che è l’alternativa numero uno di Lukaku: possibile addio in prestito di Ngonge pronto a volare a Torino per una nuova avventura.

Un momento decisivo per trovare così l’immediato accordo con il club di Cairo: la prima scelta ora è quella di Arnautovic per sostituire al meglio l’infortunato Duvan Zapata. Ngonge rappresenta la settima scelta in attacco dopo Raspadori e Simeone: ora l’attaccante azzurro cercherà una soluzione immediata per ritornare a gioire.

Le prossime settimane saranno decisive per programmare subito la nuova sessione di calciomercato. Il Napoli è molto attivo per intervenire immediatamente: ecco la nuova soluzione per accontentare l’esterno offensivo azzurro. La dirigenza partenopea è vogliosa di arrivare in alto per mettere a segno subito nuovi colpi, ma occhio anche alle cessioni degli scontenti a gennaio.

Un nuovo intreccio di calciomercato con il Torino per accontentare anche Ngonge, che finora ha collezionato pochi minuti con la maglia azzurra. Con una sola competizione da giocare, in tanti potrebbero subito andare via da Napoli.