Napoli, tegola Buongiorno: Conte stravolge la difesa

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per colpi in difesa, ma attenzione alle nuove mosse di Antonio Conte

L’allenatore azzurro ha invocato a gran voce già nuovi rinforzi a gennaio. Ora, complice l’assenza prolungata di Buongiorno, il ds Manna è pronto a regalare innesti di caratura internazionale nella sessione invernale di calciomercato.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per preparare la sfida contro il Genoa. Conte dovrà fare a meno del centrale difensivo, Alessandro Buongiorno, che resterà fuori per circa un mese a causa della rottura di due vertebre dopo la caduta in allenamento. L’allenatore azzurro dovrà studiare subito contromosse decisive per conquistare un’altra vittoria in Serie A: l’obiettivo numero uno resta la qualificazione alla prossima Champions League. Conte non si accontenterà mai: la sua carriera parla da sè. Ora cosa succederà in vista della trasferta di Genova?

Napoli, Conte studia alternative in difesa: la mossa a sorpresa

Un momento decisivo per chiudere in bellezza il girone d’andata: il Napoli vuole subito conquistare una nuova vittoria in Serie A, ecco la difesa che sta pensando in queste ore Conte.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il Napoli dovrà fare i conti con la lunga assenza di Buongiorno. Il difensore azzurro dovrà stare ai box per circa un mese dopo la caduta in allenamento che ha riportato la frattura di due vertebre. Per la trasferta di Marassi Conte dovrà studiare nuove soluzioni alternative per avere la meglio. In pole ci sarebbe uno tra Rafa Marin e Juan Juan con il brasiliano in vantaggio per la posizione di centro-sinistra.

L’allenatore azzurro potrebbe spostare anche al centro della difesa l’uruguaiano Olivera: in Nazionale con Bielsa svolge proprio queste funzioni da centrale difensivo. In questo caso sarà titolare Spinazzola che era pronto a fare le valigie a gennaio. Infine, l’altra mossa strategica per affrontare al meglio il Genoa è quella di passare di nuovo alla difesa a tre con Di Lorenzo ed Olivera braccetti con Neres alle spalle di Lukaku.

Dopo la festa di Natale Conte si catapulterà sul lavoro per trovare subito la miglior soluzione entro sabato: tutto può cambiare improvvisamente in casa azzurra con lo stravolgimento in difesa. Il Napoli dovrà così pensare alle prossime sfide di campionato senza Buongiorno, che è diventato subito il cardine della retroguardia azzurra.