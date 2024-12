Tegola Buongiorno, l’infortunio è grave: tempi di recupero lunghi

Antonio Conte sperava di poter trovare un regalo sotto l’albero di Natale di Castelvolturno, non una notizia così tanto spiacevole.

Stando infatti a quanto comunicato dallo stesso Napoli nel bollettino medico odierno, l’allenatore salentino ha perso per un infortunio piuttosto grave e serio Alessandro Buongiorno, il pilastro della difesa titolare azzurra. Un imprevisto, se così vorremmo chiamarlo, che rischia seriamente di incidere in negativo sul futuro prossimo della formazione partenopea, a corto di soluzioni per quanto concerne il reparto arretrato.

La speranza è che comunque il difensore azzurro possa tornare a disposizione il prima possibile, entro la fine dell’anno, ma l’impressione è che i tempi di recupero si pronosticano essere piuttosto lunghi.

Tegola Napoli, infortunio per Alessandro Buongiorno

Eccolo il primo vero momento di difficoltà per Antonio Conte a Napoli. Le due sconfitte con la Lazio e gli infortuni registrati in queste settimane starebbero mettendo a dura prova l’allenatore salentino, che grazie all’animo combattivo che lo contraddistingue non ha alcuna intenzione di mollare.

Nel corso dell’allenamento di oggi, però, il tecnico azzurro ha ricevuto un colpo che non è sicuramente quello del ko, ma che comunque fa male, ed anche tanto. Stando infatti a quanto riportato dal Napoli nel bollettino medico odierno, il difensore Alessandro Buongiorno si è fermato a causa di un infortunio che preoccupa e non poco dalle parti di Castelvolturno, non solo per la gravità in sé ma anche per le conseguenze che questo potrebbe avere nei prossimi risultati stagionali della formazione partenopea considerata l’importanza che l’ex Torino ricopre all’interno degli schemi difensivi, e non, della squadra di Antonio Conte.

Ma cosa si è fatto Alessandro Buongiorno? Si può leggere nel comunicato diramato nelle scorse ore dal Napoli che il difensore azzurro si è procurato una frattura “ai processi trasversi di due vertebre lombari” in seguito ad una semplicissima ed apparente innocua caduta.

I tempi di recupero per Alessandro Buongiorno

Da domani Alessandro Buongiorno inizierà il suo processo di riabilitazione, con i tempi di recupero che ad oggi sarebbero stati ipotizzati ma non ancora certificati se così vorremmo dire.

Stando ai colleghi di fantacalcio.it, a fronte del problema rimediato dall’ex Torino, il difensore del Napoli potrebbe rimanere fermo ai box almeno per un mese, motivo per il quale sembrerebbe essere chiaro il fatto che per lui il 2024 è oramai finito. Da capire adesso come si evolveranno le cose, perché non è da escludere né un rientro anticipato né tantomeno un posticiparsi dello stesso, anche perché per un giocatore della stazza di Buongiorno, è sempre meglio recuperare con meticolosità ed attenzione da problemi del genere, sennò il rischio di avere poi delle ricadute diventa altissimo. La “patata bollente” passa ora nelle mani di Antonio Conte, che dovrà non solo capire come sostituire il suo difensore, ma soprattutto come farne a meno.