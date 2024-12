Napoli, svolta Kvara: cambiano i tempi di recupero

Il Napoli continua a pensare alle prossime sfide di campionato: c’è la notizia sorprendente per le condizioni di Kvara, cosa succede ora in casa azzurra? La verità per Conte

Saranno settimane intense in casa Napoli per collezionare nuove vittorie in campionato: servono sei punti contro Genoa e Venezia per continuare il percorso di crescita sotto la gestione di Antonio Conte. Due sfide proprio alla portata della squadra azzurra per incrementare il vantaggio sulle dirette concorrenti:

Il Napoli continua a collezionare punti decisivi in ottica Champions League, il vero obiettivo della squadra azzurra. Il presidente De Laurentiis vuole subito tornare a vivere notti da sogno in campo internazionale, ma il sogno Scudetto resta socchiuso nel cassetto. Tutto dipenderà dalla situazione alla fine del girone d’andata: spunta anche la notizia sorprendente intorno alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, spunta la verità sulle condizioni di Kvara: notizia sorprendente per Conte

Dopo la vittoria convincente contro l’Udinese, il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno per puntare così ai tre punti contro il Genoa. Conte dovrà valutare le condizioni del talento georgiano del Napoli: ecco la svolta decisiva sulle sue condizioni.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Kvaratskhelia vuole provare a stringere i denti per la trasferta di Genova. Il talento georgiano è voglioso di contribuire ai successi del Napoli, ma è stato sostituito alla grande da David Neres: ora il talento brasiliano sarà ancora titolare in Serie A. Le sue qualità sono indiscutibili, ma Conte difficilmente farà a meno di Politano che gli dà grosse garanzie anche in fase di non possesso.

Il talento georgiano del Napoli proverà ad allenarsi alla grande in questa settimana per poi rientrare nella lista dei convocati per la sfida di Marassi. Servono altri tre punti per chiudere in bellezza un girone d’andata entusiasmante: la concorrenza è agguerrita, ma gli azzurri non vogliono tirarsi indietro sul più bello.

Una bella notizia in casa Napoli per recuperare così Kvara che ha rimediato una botta al ginocchio contro la Lazio. Una decina di giorni di cure mediche per poi essere subito a disposizione di Conte: l’allenatore azzurro proverà a recuperarlo per la panchina. Neres sarà ancora titolare, ma poi dovrà prendere una decisione per il definitivo tridente offensivo: Lukaku resta intoccabile per l’allenatore del Napoli con l’attaccante belga che è tornato al gol.