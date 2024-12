Napoli, Manna convince ADL: nuovo scambio con la Fiorentina

Saranno giorni intensi in casa Napoli per un nuovo intreccio di calciomercato. Ecco lo scambio decisivo con la Fiorentina: la verità per la nuova operazione

Il ds Manna continua a sondare il terreno per nuove operazioni immediate a gennaio. Spunta lo scambio con la Fiorentina in vista di gennaio: è pronto a vestire la maglia azzurra del Napoli, ecco la nuova operazione suggestiva nella sessione invernale di calciomercato.

Novità in vista per il calciomercato del Napoli: Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare subito Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione. Un nuovo intreccio a gennaio per rinforzare così il reparto difensivo dell’allenatore azzurro: spunta un nuovo intreccio di difensori con la Fiorentina. Tutto può cambiare improvvisamente per un nuova operazione immediata a gennaio: ecco la verità assoluta annunciata dall’edizione odierna de Il Mattino.

Napoli, scambio immediato: c’è l’ok per l’operazione

Il Napoli continua a sognare in grande per allestire una rosa competitiva in vista della seconda parte di stagione. Il presidente De Laurentiis è pronto a piazzare nuovi colpi a gennaio: spunta un nuovo scambio di difensori con la Fiorentina. Scopriamo tutti i dettagli dell’operazione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Leonardo Spinazzola potrebbe sbloccare subito l’operazione che porta a Cristiano Biraghi. A gennaio arriverà l’addio dell’ex capitano della Fiorentina che è voglioso di tornare a giocare con continuità: Gosens è il titolare della fascia sinistra di Raffaele Palladino. Ora è pronto a fare le valigie per vestire la maglia azzurra: il suo agente Giuffredi è pronto a trovargli subito una nuova soluzione immediata.

Tutto può cambiare rapidamente sul fronte calciomercato in ottica futura: il Napoli vuole allestire una rosa super competitiva per sognare lo Scudetto. Al momento l’obiettivo numero uno della squadra azzurra è il ritorno immediato in Champions League, ma con qualche rinforzo di spessore Conte può sognare in grande.

Spinazzola è pronto a cambiare subito aria: con il cambio di modulo l’ex Roma sta trovando poco spazio con Conte. Olivera è il titolare della fascia mancina del Napoli, ma ora Biraghi potrebbe essere una soluzione alternativa importante.

Il ds Manna vuole costruire già la rosa per la prossima stagione partendo da gennaio: spunta così un nuovo intreccio decisivo di calciomercato. Ecco la verità assoluta per conoscere subito il futuro di Leonardo Spinazzola che vuole subito un nuovo progetto.