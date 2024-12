Napoli: doppio sì, arrivano subito

I partenopei sono ormai ad un passo dal chiudere un doppio colpo. I giocatori hanno dato il proprio assenso al trasferimento: i dettagli

È un Napoli che inizia ad essere scatenato sul calciomercato. Il doppio passo falso contro la Lazio, immediatamente riscattato dal successo in casa dell’Udinese, ha portato Manna a muoversi in anticipo per cercare di dare i primi rinforzi a Conte. Il tecnico leccese in più di una occasione ha evidenziato la necessità di alzare il livello della rosa per puntare in grande e si stanno facendo tutte le valutazioni del caso anche dal punto di vista economico. A gennaio chiudere operazioni importanti non è mai facile, ma ADL sembra intenzionato a fare un sacrificio per accontentare il suo allenatore.

Secondo le ultime notizie de Il Mattino, il Napoli sembra essere ormai vicino ad un doppio colpo. Il sì dei calciatori è arrivato, ora restano da convincere i club e i prossimi giorni si preannunciano importanti. L’obiettivo di Manna è quello di portare questi rinforzi alla corte di Conte già nei primi giorni del prossimo calciomercato. Una ipotesi non facile anche se ci saranno dei tentativi per capire la fattibilità delle operazioni.

Calciomercato Napoli: doppio colpo, i dettagli

Un doppio colpo per alzare il livello della rosa. Le idee in casa Napoli sono molto chiare e si sta lavorando per consentire a Conte di poter lavorare sin da subito con i nuovi calciatori. Un sacrificio economico importante, ma reso necessario per portare la squadra ad essere ancora più competitiva di adesso.

E tra i colpi destinati a chiudersi in poco tempo c’è anche Kiwior. Stando a Il Mattino, nei prossimi giorni gli agenti del calciatore sono attesi in Italia per incontrare il Napoli. Il calciatore ha detto sì ai partenopei e sta premendo con l’Arsenal per essere ceduto. Il summit tra l’entourage e Manna servirà per trovare la giusta strategia e arrivare alla fumata bianca. Ma non è assolutamente finita qui visto che gli azzurri in questo calciomercato si vogliono regalare anche Dorgu.

Il Napoli pensa ad una proposta di 32 milioni di euro (bonus compresi) per regalare il giocatore a Conte. Da parte di Dorgu la massima disponibilità a trasferirsi in terra campana. Il Lecce ne chiede 40, ma si potrebbe arrivare anche ad un accordo inserendo una contropartita tecnica e una cifra economica più bassa rispetto alla valutazione dei pugliesi. Due trattative di calciomercato pronte ad entrare nel vivo con il tecnico che spera di poter lavorare sia con Kiwior che con il terzino.