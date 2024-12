Napoli: non solo Dorgu, Manna chiude un altro colpo

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Il direttore sportivo degli azzurri potrebbe chiudere un secondo acquisto

È un Napoli che lavora molto attentamente per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Le idee a Castel Volturno sono molto chiare e si sta provando a raggiungere gli obiettivi prefissati. L’idea è quella di costruire una rosa molto più ampia e forte entro la prossima estate e per questo motivo Manna non sta guardando solamente al presente, ma anche ad individuare i giusti giocatori da dare a Conte al termine della stagione.

Sono in corso le valutazioni del caso e ben presto si scioglieranno tutti i dubbi. Su Dorgu la certezza è che il Napoli vuole chiudere nell’immediato e poi portarlo alla corte di Conte solamente in estate. Ma c’è un altro nome che continua a circolare per quanto riguarda il calciomercato invernale e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà arrivare ad una fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: Manna scatenato, altro colpo in arrivo?

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul calciomercato e per questo motivo non si escludono delle sorprese a stretto giro. La questione Dorgu la conosciamo molto bene e i partenopei sperano di poter strappare il sì del Lecce sin da subito per poi portarlo alla corte di Conte la prossima stagione. Naturalmente stiamo parlando di una semplice ipotesi che è da verificare nelle prossime settimane.

Stando a quanto riferito da Konur, il Napoli non molla la pista riguardante Vanderson del Monaco. Nelle ultime ore si è inserita con forza anche la Juventus, ma i partenopei ci continuano a pensare e valutano se affondare il colpo già in questo calciomercato oppure aspettare la prossima estate. Naturalmente bisognerà soddisfare le richieste dei francesi e non sarà un compito semplice per lo stesso Manna.

Ma Vanderson sembra essere il giocatore giusto per rinforzare la squadra durante questo calciomercato. Vedremo se il Napoli riuscirà a piazzare un colpo di assoluto livello già a gennaio come il giocatore del Monaco oppure bisognerà aspettare la prossima stagione considerate anche le difficoltà che solitamente ci sono durante la sessione invernale.