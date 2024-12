Napoli-Lazio: tegola per il tecnico, salta il big match

Doppio confronto tra le due squadre e per il tecnico non arrivano delle buone notizie. Salterà il big match e si dovranno trovare soluzioni differenti

Il Napoli si prepara alla doppia sfida contro la Lazio. Prima la Coppa Italia e poi in campionato per provare a dare un segnale importante con una squadra forte anche se con qualche vuoto. Sicuramente, soprattutto per quanto riguarda la Serie A, il fattore campo può fare la differenza e ci attendiamo una squadra vogliosa di vincere e mandare un messaggio a tutti gli avversari in lotta per lo Scudetto.

Ma naturalmente sono diversi i fattori da tenere in considerazione e uno di questi è sicuramente il tema degli indisponibili. È notizia ormai di poco fa che il calciatore salterà Napoli-Lazio. Una assenza assolutamente pesante visto anche quanto fatto vedere in questa stagione, ma si dovranno trovare delle soluzioni differenti nella speranza di non abbassare troppo il livello e continuare a sognare in grande.

Salta Napoli-Lazio: è ufficiale

La sfida tra Napoli e Lazio rappresenta uno degli scogli molto importante per entrambe le squadre prima di gennaio. Fino ad oggi i partenopei hanno risposto sempre presente e per questo motivo c’è fiducia per il resto della stagione. Poi gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo e quindi Conte predica la massima calma. Ora la testa è rivolta alla doppia sfida con i biancocelesti nella speranza di poter raggiungere i risultati sperati.

Per il Napoli comunque arrivano delle buone notizie. Rovella, infatti, non sarà a disposizione della Lazio per squalifica. Una assenza importante se si pensa comunque al fatto che stiamo parlando di uno dei migliori registi che ci sono in circolazione e che quasi certamente mancherà anche Vecino. Naturalmente Baroni sta studiando un po’ la situazione per trovare una soluzione e consentire ai biancocelesti di rendere a prescindere al massimo e provare a portare a casa i tre punti.

L’assenza di Rovella per squalifica fa sorridere in parte il Napoli. Naturalmente questo ko rende molto più imprevedibile la squadra allenata da Baroni e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come scenderà in campo la squadra laziale e quali saranno le scelte da parte del tecnico. Di certo Conte non cambierà e si affiderà al solito undici che sta dando tantissime soddisfazioni.