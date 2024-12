Serie A: gli arabi comprano il club, primo colpo dal Napoli

Cambio di proprietà per una squadra del nostro campionato. Gli arabi sono ormai pronti ad arrivare e si guarda in casa partenopea per rinforzare la rosa

Settimane decisive per il futuro di un club. Gli arabi sono pronti a sbarcare nel nostro campionato e acquistare una squadra. Per il momento delle ipotesi, ma si tratta di una possibilità da non escludere a priori vista anche la volontà dell’attuale proprietà di fare un passo indietro per diversi motivi.

Ad oggi non si hanno le cifre. L’interesse, però, sembra essere reale e per questo motivo non è da escludere un tentativo già nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca. Un compito non semplice considerate le possibili richieste economiche. Ma si tratta di una vicenda da seguire da vicino perché a breve ci potrebbero essere delle novità importanti.

Serie A: arrivano gli arabi, occhi in casa Napoli

Gli arabi stanno guardando da tempo al calcio italiano, ma fino ad oggi non hanno mai realmente affondato il colpo. Ora la situazione sembra essere diversa e non possiamo escludere un tentativo per capire meglio la fattibilità di questa operazione ed eventualmente la chiusura dell’operazione. Sono in corso le valutazioni sulle cifre e solo dopo si deciderà se affondare il colpo oppure fare un passo indietro.

Stando alle ultime indiscrezioni di Tuttosport, PIF è interessato ad acquistare il Torino di Cairo. Una operazione che comprenderebbe anche il Giro d’Italia. Il presidente dei granata non ha mai chiuso la porta ad un addio e alcune voci parlano anche di una chiusura in davvero poco tempo. Non è da escludere che ci possa essere anche il coinvolgimento di Red Bull. Cambio di proprietà che porterebbe comunque ad un mercato differente rispetto a quello fatto fino ad oggi e gli occhi potrebbero ritornare in casa Napoli, ma questa volta con un esito diverso.

Infatti, il cambio di proprietà potrebbe portare il Torino ad alzare un po’ le ambizioni e il nome di Raspadori è destinato a diventare uno degli obiettivi principali più che Simeone. Naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che, almeno per il momento, non c’è nessuna conferma ufficiale. Di certo la questione granata continuerà a tenere banco e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà tutta la vicenda sia in positivo che in negativo.