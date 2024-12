Napoli, affare in difesa: la chiave è Raspadori

Raspadori non vede l’ora di tornare a giocare con continuità: il nuovo intreccio suggestivo in Serie A, la nuova chiave per il colpo in difesa

L’attaccante del Napoli chiederà la cessione anticipata a gennaio: Raspadori è voglioso di scendere in campo con più continuità. Un nuovo affare decisivo in ottica futura: spunta l’intreccio da urlo in Serie A per puntare in alto. Una nuova mossa strategica di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi nel reparto arretrato, il ds Manna è pronto ad accontentarlo subito.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista di gennaio. Ci saranno diversi movimenti sul fronte calciomercato per cercare di rinforzare soprattutto la retroguardia azzurra. Spunta un nuovo intreccio in casa Napoli con la chiave dell’operazione che si chiama Giacomo Raspadori. Anche il Ct Spalletti gli ha dato ragione: “Deve andare a giocare”. L’attaccante del Napoli rischia anche di perdere le prossime convocazioni in Nazionale italiana: il suo minutaggio si è abbassato notevolmente, ora a gennaio vuole provare una nuova sfida entusiasmante.

Napoli, intreccio decisivo: Raspadori può andar via a gennaio

Sarà un mese ricco di retroscena di calciomercato per arrivare a chiudere nuovi affari interessanti. Anche il Napoli sarà protagonista nella sessione invernale dopo un inizio scoppiettante con Antonio Conte: l’allenatore azzurro sarà accontentato con diversi rinforzi a gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il ds Manna si è informato sulla situazione futura del difensore brasiliano della Juventus, Danilo, pronto a dire addio a Thiago Motta. Titolare contro il Lecce, il centrale bianconero non sta attraversando un ottimo periodo di forma: spunta l’intreccio decisivo con Giacomo Raspadori. In caso di apertura per l’attaccante del Napoli, il ds Giuntoli potrebbe imbastire un nuovo intreccio suggestivo in Serie A.

Raspadori è rimasto seduto in panchina anche a Torino: l’attaccante azzurro vorrebbe giocare con più continuità come ha fatto intendere negli ultimi giorni. Conte ha esaltato le sue qualità provandolo anche in un ruolo nuovo come vice McTominay, ma lo scozzese è insostituibile per l’allenatore del Napoli.

Una nuova mossa strategica per arrivare così ad accontentare tutte le parti coinvolte nella prossima operazione di calciomercato: Raspadori potrebbe accettare subito la destinazione chiamata Juventus. Ormai ci siamo per la chiusura totale. Danilo è pronto a salutare i bianconeri per volare da Conte andando così a rinforzare la difesa del Napoli. Tutto è possibile in vista di gennaio per assistere a nuovi cambi entusiasmanti.