Fiorentina-Inter, spunta la data del recupero: l’annuncio

Un avvenimento terribile quello vissuto al Franchi per il malore di Edoardo Bove. Finalmente il giocatore è fuori pericolo, ma spunta una nuova data per ripartire

Ancora un nuovo caso drammatico su un campo da calcio e ancora in casa Fiorentina. Bove si è accasciato a terra incredibilmente dopo essersi abbassato per allacciarsi le scarpe. Subito l’hanno soccorso i calciatori delle due squadre che hanno mostrato un senso d’appartenenza unico: ecco quando si rigiocherà la sfida al Franchi.

Un dramma vissuto al Franchi durante il tardo pomeriggio del primo dicembre 2024. Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, si è accasciato a terra dopo essersi allacciato le scarpe. Subito è stato soccorso da Dumfries e Cataldi per poi aspettare l’intervento immediato dell’ambulanza: al momento si trova in terapia intensiva per far riposare il proprio corpo, ma il peggio sembra ormai essere passato.

Nella serata di lunedì 2 dicembre uscirà un nuovo comunicato ufficiale per conoscere meglio le sue condizioni: spunta un calo di potassio secondo le prime indiscrezioni. La notizia più importante finalmente è arrivata: Bove sta bene.

Fiorentina-Inter, ecco quando si gioca: arriva l’indiscrezione

Ore intense e frenetiche quelle vissute al Franchi: una terribile scena in campo con lo svenimento di Bove sul terreno di gioco. Il centrocampista romano si è ripreso arrivando cosciente all’ospedale, ma ora vanno monitorate continuamente le sue condizioni fisiche. Spunta la nuova data per la sfida tra Fiorentina ed Inter: ecco quando si gioca.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non c’è ancora certezza per quanto riguarda il recupero della sfida tra Fiorentina ed Inter. Lo stesso presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha rivelato di non averci nemmeno pensato, ma la cosa più importante era quella di salvare una vita umana.

La sfida di Serie A è stata sospesa al minuto 17, ma sicuramente si arriverà al mese di febbraio per ripartire al Franchi visti i tanti impegni delle due squadre tra gennaio e febbraio.

Un grosso spavento per Bove che è stato soccorso in tempi brevissimi anche grazie all’aiuto del suo compagno di squadra Cataldi. A gennaio si giocherà anche la Supercoppa italiana con l’Inter che cercherà di portare a casa un nuovo trofeo. Tra febbraio e marzo si ripartirà dal minuto 17 per portare a termine Fiorentina-Inter: un’altra tragedia sfiorata in Serie A.