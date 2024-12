Napoli, sette cambi per Conte: la nuova rivoluzione

Il Napoli tornerà a giocare tra pochi giorni, ma Conte ha in mente ben sette cambi di formazione: ecco la nuova rivoluzione contro la Lazio

L’allenatore del Napoli ha intenzione di rivoluzionare l’undici di partenza. Dopo le ottime prove collezionate in Serie A, arriverà un doppio scontro contro la Lazio: spunta la nuova rivoluzione in vista dei prossimi incontri.

Una doppia sfida contro la Lazio in pochi giorni. Prima all’Olimpico in Coppa Italia giovedì sera, poi al Maradona domenica sera per consolidare il primato in classifica. Un momento della stagione decisivo per cercare di essere protagonista su più fronti: Conte cercherà di far rifiatare diversi top player che hanno iniziato la stagione in maniera spettacolare.

McTominay è ormai l’uomo in più del centrocampo azzurro: per Conte è diventato il Vidal della Juventus. Il centrocampista scozzese non è così appariscente, ma è sempre funzionale nelle due fasi di gioco azzurro. Spunta la rivoluzione totale in casa Napoli: ecco chi giocherà dal primo minuto.

Napoli, la nuova mossa di Conte: ecco i sette cambi

Una nuova rivoluzione in casa azzurra per arrivare sani e salvi ai prossimi incontri. Sarà un mese di dicembre ricco di impegni visto che non ci sarà nemmeno la sosta natalizia. Il Napoli continuerà a giocare per allungare in classifica contro le altre inseguitrici: sette cambi per affrontare la Lazio in Coppa Italia.

Secondo le scelte di formazione contro il Palermo, Conte opterà per Elia Caprile in porta dal primo minuto. Spazio anche a Rafa Marin al fianco di Buongiorno, mentre a sinistra Spinazzola scalpita per una maglia da titolare. Tornerà titolare anche Gilmour che ha sostituito Lobotka durante il mese di infortunio: Raspadori vorrebbe tornare protagonista, mentre Simeone farà rifiatare Lukaku così come Neres farà con Kvara. Ecco la mossa a sorpresa da parte dell’allenatore azzurro per affrontare nel migliore dei modi la doppia sfida settimanale.

Tanti cambi di formazione in Coppa Italia per Conte che cercherà di passare anche il turno per poi scendere in campo al Maradona dopo pochi giorni sempre affrontando la squadra di Marco Baroni. L’allenatore biancoceleste ha incassato una brutta sconfitta al Tardini contro il Parma: non avrà tanti centrocampisti a disposizione contro il Napoli. Una sfida nella sfida a distanza di poche ore: gli azzurri hanno una continua fame di vittorie.