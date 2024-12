Napoli, Raspadori finalmente titolare: un big in panchina

Il futuro di Raspadori è sempre molto incerto, ma difficilmente lascerà Napoli a gennaio. Un big andrà in panchina: ecco la mossa di Conte

Dopo la vittoria di misura contro il Torino, gli azzurri torneranno in campo a Castel Volturno per studiare il doppio confronto contro la Lazio. Raspadori sarà titolare: la decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore, ecco la verità. Il Napoli non intende mollare la presa in ottica futura con Conte che ha intenzione di consolidare il primato in classifica.

Negli ultimi giorni si è parlato soltanto del suo futuro, ma ora Giacomo Raspadori sarà titolare nella prossima sfida del Napoli. Conte ha già le idee chiare in vista del futuro: anche il ds Manna ha rivelato che non lo lasceranno partire a gennaio. L’attaccante della Nazionale italiana è voglioso di rendersi ancora protagonista: spunta l’intreccio a sorpresa, scalpita per una maglia da titolare.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: Raspadori scalpita per una maglia da titolare

Saranno ore importanti in casa azzurra per programmare così la doppia sfida contro la Lazio. Una voglia immensa di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia, ma la priorità resta il campionato.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di formazione Raspadori sarà titolare contro la Lazio in Coppa Italia. Un nuovo ruolo per lui fungendo da collante tra centrocampista ed attacco: turno di riposo per McTominay che continua a collezionare 90 minuti in Serie A.

Ora per lo scozzese ci sarà un turno di riposo in vista proprio dell’altra sfida contro la Lazio in campionato: l’attaccante bolognese non vede l’ora di partire dal primo minuto per mostrare tutto il proprio talento. Una doppia sfida a poche ore di distanza: per Conte sarà diverso preparare così il doppio impegno. Il Napoli continua a consolidare il primato in classifica allungando sulle dirette concorrenti: ora ci sarà prima lo scontro in Coppa Italia per dare spazio a chi ha giocato meno finora.

Anche Rafa Marin prenderà parte alla sfida contro i biancocelesti all’Olimpico, ma lo stesso Conte ha invocato ancora una volta in conferenza nuovi innesti in vista della prossima stagione. L’obiettivo primario è la qualificazione alla prossima Champions League: il patto ad inizio anno con il presidente De Laurentiis è stato questo.

Tutto può cambiare improvvisamente anche per quanto riguarda il futuro di Raspadori: Conte sta pensando a questo nuovo ruolo, ma McTominay resta l’arma segreta per vincere le prossime sfide di campionato.