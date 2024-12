Napoli, scout dello United in tribuna: lo vogliono subito

Il Napoli continua a monitorare il fronte calciomercato: piomba anche lo United che ha inviato lo scout allo stadio. L’ultim’ora sorprendente

Tutto può cambiare a gennaio con l’intreccio decisivo in Serie A. Il Napoli è sempre molto attivo per il colpo, ma pochi minuti fa è arrivato il retroscena sulla presenza dello scout del Manchester United in tribuna: ora cosa succede?

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il calciomercato può regalare nuovi innesti di qualità a gennaio all’allenatore azzurro: spunta l’intreccio decisivo. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di programmare già i colpi in vista della prossima stagione: in caso di ritorno immediato in Champions League, Conte ha già invocato acquisti importanti per scendere in campo ogni tre giorni. Spunta l’intreccio con i Red Devils che sono volati in Serie A per monitorare da vicino le prestazioni del giocatore: ecco tutta la verità sul colpo.

Napoli, piomba il Manchester United: scout in Serie A

Un nuovo affare in Serie A per il Manchester United: è tutto pronto per l’assalto decisivo in ottica futura. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione di calciomercato per il nuovo innesto da urlo: il Napoli lo monitora attentamente da mesi.

Come svelato dal giornalista, Francesco Guerrieri, allo Stadio Via del Mare era presente lo scout del Manchester United per monitorare da vicino le prestazioni del danese Patrick Dorgu. Il classe 2004 è stato autore di un’altra prestazione importante come esterno offensivo contro la Juventus. Il suo ruolo tipico è quello di laterale a tutta fascia, ma Giampaolo l’ha schierato come esterno a piede invertito.

Anche il Napoli lo segue ormai da mesi: Conte gli ha consigliato anche qualcosa all’orecchio al termine della sfida contro i salentini al Maradona. Il Manchester United cercherà di chiudere l’affare in tempi brevi per rinforzare le corsie esterne di Amorim. Il Lecce non ha intenzione di lasciarlo partire a gennaio: Dorgu andrà via a fine stagione per una cifra vicino ai 50 milioni di euro.

Un altro colpo suggestivo di Corvino che l’ha prelevato per pochi migliaia di euro ed ora è pronto a rivenderlo a fior di milioni. Dorgu piace a tutte le big della Serie A e d’Europa: abbina qualità a quantità per diventare uno dei migliori interpreti nel suo ruolo.