Calciomercato, Allegri torna in panchina: guiderà una big d’Europa

Massimiliano Allegri è pronto a sedersi su una panchina prestigiosa: spunta l’intreccio suggestivo in Europa, ecco la prossima destinazione

Una situazione limite per conoscere il futuro di Max Allegri. L’allenatore livornese è ancora senza squadra per sua scelta personale: ha ricevuto numerose proposte in questi mesi dopo l’addio alla Juventus, ma ha preferito declinare. Ora si aspetterà un colpo di scena in un top club europeo: spunta l’indizio da non sottovalutare.

Tutto può cambiare in tempi brevi per scegliere così il nuovo progetto vincente. Allegri è voglioso di tornare protagonista in Europa per vivere nuovamente notti da sogno in Champions League: spunta il malumore all’interno dello spogliatoio dopo un inizio stagionale da dimenticare. Il profilo di Max Allegri sembra quello giusto visto che ha saputo gestire sempre situazioni spinose durante la sua carriera da allenatore: finalmente ecco tutta la verità.

Calciomercato, la mossa Allegri: ecco la verità in Europa

Il tecnico livornese potrebbe così essere protagonista nelle prossime settimane: si deciderà in un caso, ecco quale sarà il momento decisivo per rivederlo in panchina.

Come svelato in anteprima dal portale Goalist.it, Massimiliano Allegri è il candidato numero uno per la successione di Luis Enrique al PSG. Il top club parigino non sta vivendo un ottimo periodo di forma: lo stesso allenatore spagnolo ha escluso in Champions League Gianluigi Donnarumma per scelta tecnica. Lo spogliatoio sta attraversando un momento non troppo esaltante, ma al momento non ci saranno colpi di scena in casa PSG.

In Champions il top club francese rischia anche di essere eliminare dopo un inizio da dimenticare: si deciderà tutto nelle prossime tre sfide fondamentali per il prosieguo della stagione di Luis Enrique. In caso di fallimento europeo, Al Khelaifi è pronto a rivoluzionare così la guida tecnica.

Allegri è pronto così a sposare un progetto importante a livello europeo: il PSG vuole subito trionfare nelle prossime sfide europee, ma il presidente del top club parigino ha già in mente il futuro della squadra francese. Allegri rappresenta una situazione immediata visto che è libero da diversi mesi dopo la separazione dalla Juventus.

L’allenatore livornese vuole continuare il percorso di crescita con le big d’Europa: il PSG è una soluzione immediata per ritornare in sella ad un top club internazionale. Un brand conosciuto in tutto il mondo, ma si aspetteranno le prossime sfide in Champions League prima di prendere la decisione.