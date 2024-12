Bove, carriera a rischio: cosa succede ora al giocatore

Edoardo Bove si è ripreso completamente, ma ora si aspetterà un nuovo bollettino medico: ecco cosa potrebbe succedere per la sua carriera. Tutte le varie ipotesi

Il peggio sembra ormai passato con la ripresa completa delle sue condizioni fisiche. Edoardo Bove svolgerà numerosi esami nelle prossime ore: la Fiorentina pubblicherà un nuovo comunicato nelle prossime ore. Saranno ore ancora intense per conoscere da vicino ciò che succedere nelle prossime settimane. Questa mattina i giocatori della Fiorentina insieme all’allenatore Raffaele Palladino si sono recati in ospedale per esprimere la loro vicinanza al giocatore viola. Un momento particolare con la sfida del Franchi che verrà recuperata soltanto a febbraio, ma attualmente è la cosa meno importante fra tutte.

Bove, il rischio per la carriera: cosa succede ora?

Finalmente il peggio sembra ormai passato, ma vanno effettuati nuovi esami specifici per risalire alle origini del suo malore. Dopodichè si penserà anche al prosieguo della sua carriera: ecco le varie ipotesi, la possibile similitudine con Eriksen.

Ancora una dramma su un campo da calcio: soltanto dopo tutti gli esami si conoscerà l’entità di tutto quello che è successo. Pochi minuti fa è intervenuto anche il cardiologo Grimaldi all’Adnkronos che ha rivelato le varie ipotesi: in caso di arresto cardiaco dovuto al trauma toracico o a livello di potassio molto bassi, Bove tornerà sicuramente in campo com’è accaduto per N’Dicka.

Tutto potrebbe cambiare in caso di alterazioni strutturali del miocardio per cause genetiche o altre problematiche: in questo caso il suo ritorno in campo in Italia sarà impossibile com’è avvenuto per Eriksen che è stato costretto ad abbandonare la Serie A per volare in Premier League. Il defibrillatore impiantato all’interno del proprio cuore sarà possibile, ma in Italia il regolamento lo vieta per un atleta professionista.

Quindi andrà stabilito il motivo del malore accusato da Bove che si è accasciato subito a terra al Franchi durante la sfida contro l’Inter. La sua caduta improvvisa ha fatto scattare subito l’allarme tra i calciatori accanto a lui: un momento drammatico quello vissuto al Franchi.

Anche la mamma ha accusato un malore visto che era presente al Franchi insieme al marito: un dramma improvviso con tutte le persone presenti sul terreno di gioco che hanno cercato subito di rendersi utili in una situazione sconvolgente. La vita umana è la cosa più importante, poi si penserà alla sua carriera da calciatore.