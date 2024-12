Napoli: scambio e 50 milioni, così prendono Kvaratskhelia

Il futuro del georgiano continua ad essere in bilico. Un club è pronto a mettere sul piatto una proposta importante per convincere le parti

In casa Napoli tiene banco oramai da tempo il tema Kvaratskhelia. Il georgiano contro il Torino ha messo a referto forse una delle migliori prestazioni da inizio campionato. Un segnale di come sia pronto a mettersi alle spalle la questione rinnovo e pensare solamente al campo. Almeno fino a giugno quando il suo futuro è destinato nuovamente a tornare a discutere visto che per il momento non si hanno certezze.

Stando alle ultime indiscrezioni, un club avrebbe messo nel mirino Kvaratskhelia e sarebbe pronto durante il calciomercato estivo a mettere sul piatto 50 milioni di euro più un giocatore per arrivare alla fumata bianca. Una possibilità da tenere in considerazione anche se per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si potrà evolvere ancora una volta questa situazione.

Calciomercato Napoli: colpo Kvaratskhelia, scambio decisivo

Il futuro di Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli. L’accordo tra lui e Conte potrebbe essere quello di pensare solamente al campo fino a giugno e poi iniziare a guardare con attenzione al futuro. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se sarà così oppure no.

Intanto dalla Spagna parlano di un Barcellona fortemente interessato a Kvaratskhelia e pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres durante il calciomercato estivo per arrivare a strappare il sì al Napoli. Una operazione da non escludere in questo momento anche se i partenopei sperano in una proposta solamente economica considerata la necessità di rinforzare la rosa. Ma lo spagnolo rappresenta comunque un profilo che potrebbe davvero fare comodo ad Antonio Conte.

