Napoli, colpo a centrocampo: via libera per Chiesa

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Napoli per arrivare anche a Federico Chiesa. La svolta decisiva per il colpo a centrocampo

Il ds Manna è molto attivo per monitorare attentamente i prossimi colpi in vista di gennaio. Una nuova svolta decisiva in ottica futura per arrivare così a chiudere anche l’operazione Chiesa. Il talentuoso giocatore italiano del Liverpool potrebbe subito tornare in Italia: Arne Slot ha rivelato che al momento non rientra nei suoi piani. Inoltre, i Reds continuano a volare in Premier League: per lui difficilmente ci sarà spazio nei prossimi mesi.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi già a partire da gennaio. La squadra azzurra continua a collezionare vittorie entusiasmanti in Serie A consolidando il primato in classifica: con una partita a settimana il Napoli non intende mollare la presa aumentando il divario con le inseguitrici. Ecco la svolta decisiva per il colpo di Federico Chiesa, accostato nelle ultime settimane al club di De Laurentiis.

Napoli, intreccio con il Liverpool: l’affare che non t’aspetti

Tutto può cambiare in pochi giorni sul fronte calciomercato: le strade sono infinite per arrivare a chiudere l’affare decisivo in casa Napoli. Spunta un nuovo affare intrecciato con il Liverpool: ecco tutta la verità per il nuovo colpo a centrocampo, via libera decisiva per Chiesa.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, il talentuoso giocatore del Lione, Rayan Cherki, è finito nel mirino del Liverpool che è intenzionato a puntellare la rosa di Arne Slot. Il top club francese ha necessità di vendere i propri gioielli a causa della situazione finanziaria terribile con 500 milioni di euro di debiti.

Il giocatore dell’Under 21 francese potrebbe anche vestire la maglia della Nazionale italiana grazie alle origini del nonno pugliese: il Ct Spalletti starebbe monitorando così la sua situazione in vista dei prossimi impegni dell’Italia.

Cherki è stato accostato anche al Napoli, ma in caso di approdo alla corte di Arne Slot potrebbe così dare il via libera per la cessione di Federico Chiesa che continua a piacere a Conte. Un intreccio suggestivo tra Napoli e Liverpool per nuovi affari da mettere a segno nei prossimi mesi. Una svolta decisiva per dire addio all’obiettivo di mercato di Rayan Cherki, ma occhio al futuro dell’ex Juventus pronto a sbarcare nuovamente in Serie A nelle prossime settimane.