Napoli, arriva il sostituto di Theo: ADL beffato

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta il nuovo intreccio con il Milan, arriva subito il nuovo colpo per i rossoneri

Il ds Manna cercherà di accontentare subito Antonio Conte a gennaio con nuovi rinforzi interessanti. L’allenatore del Napoli ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi decisivi in vista di gennaio: spunta l’intreccio decisivo con il Milan, arriva subito il sostituto di Theo Hernandez.

La dirigenza partenopea continua a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato. Il ds Manna è molto attivo per puntellare la rosa a disposizione degli azzurri: il presidente De Laurentiis è pronto a regalare nuovi colpi ad Antonio Conte che ha già invocato i prossimi colpi di calciomercato. Il Milan è pronto a beffare il Napoli per un nuovo innesto in difesa: arriva subito il sostituto di Theo Hernandez.

Napoli, spunta l’intreccio con il Milan: arriva lo spagnolo

Saranno mesi intensi per programmare la prossima sessione di calciomercato. Il Napoli potrebbe incassare una nuova beffa: il Milan ha messo nel mirino un obiettivo del ds Manna, scopriamo tutti i dettagli in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Milan è al lavoro per trovare in tempi brevi il nuovo sostituto del terzino francese Theo Hernandez. Il nuovo profilo messo nel mirino nelle ultime ore è quello di Miguel Gutiérrez, che gioca attualmente nel Girona e che è stato accostato in estate anche al Napoli. La dirigenza partenopea ha puntato tutto su Leonardo Spinazzola che è sbarcato alla corte di Conte da svincolato.

Una nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione in casa Napoli. Un duello a distanza con il Milan con il presidente De Laurentiis pronto a virare su altri obiettivi di calciomercato: Gutierrez è pronto a sbarcare in Serie A da protagonista. Il ds Manna cercherà così di accontentare Antonio Conte che è molto concentrato sulla stagione degli azzurri.

Theo Hernandez è pronto a fare anche le valigie: il terzino francese potrebbe lasciare anche il Milan per una destinazione in Premier League. Il Manchester United lo sta seguendo da vicino: la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare in tempi brevi il nuovo sostituto di Theo. Miguel Gutiérrez è voglioso di intraprendere una nuova avventura in Italia dopo essere stato accostato al Napoli negli ultimi mesi.