Napoli, colpo in difesa: intreccio con il Real

Un nuovo duello a distanza tra Napoli e Real Madrid per l’affare immediato in difesa. Ecco l’intreccio decisivo con Florentino Perez: l’obiettivo numero uno

Gennaio è ormai alle porte per nuovi innesti di caratura internazionale, ma il Napoli potrebbe anticipare le altre big d’Europa. Pochi minuti fa è arrivato l’ennesimo annuncio dalla Spagna per l’obiettivo in difesa dei partenopei: il presidente Florentino Perez prepara l’assalto vincente anticipando il suo collega De Laurentiis.

La dirigenza partenopea continua a monitorare numerosi colpi in ottica futura. Antonio Conte già ha espresso il suo pensiero al presidente De Laurentiis soprattutto in caso di ritorno in Champions League. Questo resta l’obiettivo numero uno della squadra azzurra che continua a collezionare vittorie entusiasmanti in Serie A.

Il ds Manna è al lavoro attivamente per nuovi innesti di qualità in vista della seconda parte di stagione, ma vorrebbe già programmare la prossima sessione estiva di calciomercato. Spunta il nuovo intreccio sorprendente con il Real Madrid.

Napoli, l’annuncio dalla Spagna: colpo a sorpresa

Saranno settimane intense per mettere a segno nuovi colpi avvincenti. Il Napoli vorrebbe regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte: una nuova idea in difesa, c’è anche il Real Madrid sul giocatore olandese.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Real Madrid è piombato sull’obiettivo di mercato del Napoli, Jorrel Hato, 18enne difensore olandese dell’Ajax. Può occupare anche la posizione di terzino sinistro, ma il suo ruolo è quello di centrale difensivo: tante big d’Europa sono ormai piombate sulle sue tracce. Il presidente De Laurentiis è già da tempo sul difensore olandese per un nuovo innesto di qualità nella retroguardia partenopea.

Nella prossima sfida di Coppa Italia Conte potrebbe così dare spazio a Rafa Marin: il difensore spagnolo vorrebbe giocare con maggiore continuità, ma in Serie A non è ancora arrivato il suo debutto. Una nuova mossa strategica per Hato che è finito nel mirino del Real Madrid pronto ad accontentare Carlo Ancelotti dopo i numerosi infortuni in difesa.

Hato è il nuovo che avanza sia con l’Ajax che con l’Olanda: un profilo dal sicuro avvenire pronto a sposare il progetto di una big d’Europa. Il Napoli ha provato già a muovere i primi contatti con il suo entourage, ma il Real Madrid può sorprendere anche De Laurentiis chiudendo subito a gennaio il colpo in difesa.