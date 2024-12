Ex Napoli, il figlio di Ancelotti allenerà una big: l’annuncio

Il figlio di Carlo Ancelotti è pronto per essere protagonista in una big d’Europa: ecco l’annuncio dalla Spagna, svelata la sua prossima squadra

Un momento decisivo per cambiare completamente rotta. Davide Ancelotti potrebbe così guidare un top club d’Europa: pochi minuti fa è arrivata la bomba per il futuro del figlio di Carlo che vuole provare una nuova avventura, questa volta da capo allenatore.

Preso di mira durante la sua avventura al Napoli al fianco di papà Carlo, Davide Ancelotti è stato accostato già a diverse big d’Europa per lasciare definitivamente il ruolo di secondo. Pochi minuti fa è arrivata la nuova bomba di calciomercato sganciata dal portale fichajes.net.

Attualmente è ancora il vice di Carlo Ancelotti, ma il giovane tecnico italiano vuole mettersi in proprio dopo tanti anni di esperienza: ha potuto conoscere da vicino i migliori club europei, spunta la nuova destinazione in caso di addio dal padre. Ha guidato anche il Napoli vista la squalifica del padre per una partita: un curriculum importante per poter provare l’esperienza da primo.

Calciomercato, bomba su Davide Ancelotti: la verità dalla Spagna

Pochi minuti fa è arrivata la verità sul futuro del giovane allenatore italiano laureato in Scienze Motorie. Negli ultimi anni ha seguito da vicino le avventure di papà Carlo imparando tutti i dettagli sulla gestione e sulla metodologia di allenamento. Spunta l’intreccio decisivo per quanto riguarda il suo futuro, ecco la sua prossima squadra.

Come riportato dal portale spagnolo fichajes.net, per la successione di Carlo Ancelotti ci sono già diversi nomi in ballo, ma come riportato da DefensaCentral, è uscito a galla anche quello del figlio Davide che si è fatto rispettare in tutti questi anni. Conosce molto bene il mondo Real Madrid grazie alle diverse stagioni alla guida delle merengues come collaboratore principale del padre Carlo.

Tutto può cambiare improvvisamente in ottica futura: spunta la bomba di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Davide Ancelotti. Già in estate è stato accostato a diversi top club d’Europa: ecco la verità in casa Real. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere da vicino il suo futuro: il figlio di Carlo è pronto per mettersi in proprio per dimostrare tutto il suo valore da allenatore. Il Real Madrid potrebbe pensare alla mossa a sorpresa, ma in lizza ci sono profili da urlo in caso di separazione da Ancelotti.