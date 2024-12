Fiorentina, paura per Bove: gli aggiornamenti

Un dramma vissuto al Franchi con il malore di Edoardo Bove: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista della Fiorentina, l’accaduto drammatico

Durante la sfida al Franchi tra Fiorentina e Inter il centrocampista romano, Edoardo Bove, classe 2002, è stato soccorso immediatamente prima dai calciatori e poi dall’ambulanza. Una tragedia sfiorata con la partita di Serie A che è stata subito sospesa e rinviata a data da destinarsi. Ora contano soltanto le condizioni del giocatore della Fiorentina: ecco tutti gli aggiornamenti di pochi minuti fa.

Partita rinviata per emergenza medica con Bove che si è accasciato a terra dopo essersi abbassato per allacciarsi le scarpe. Il centrocampista della Fiorentina è stato subito soccorso per poi essere trasportato in ospedale. Brividi e commozione per i calciatori in campo e per le persone in tribuna che hanno dovuto assistere ad un dramma.

Bove, come sta il centrocampista della Fiorentina? L’annuncio di Sky

Un momento drammatico quello vissuto pochi minuti fa al Franchi con il centrocampista della Fiorentina che ha perso subito conoscenza mentre era intento ad allacciarsi le scarpe. Ecco tutti gli aggiornamenti sul giocatore romano che aveva anche iniziato alla grande la sfida contro l’Inter.

Secondo le ultime di Fabio Caressa su Sky Sport Edoardo Bove respira autonomamente, ma non ha ripreso ancora conoscenza. Un momento drammatico per il centrocampista della Fiorentina

Pochi minuti fa è arrivato anche l’annuncio di Matteo Dovellini, giornalista de La Repubblica, che ha rivelato su X: “Aggiornamento sulle condizioni di Edoardo Bove. Il calciatore viola, trasportato in ambulanza verso l’ospedale di Firenze dopo che si era accasciato in campo all’improvviso, è ‘vigile, cosciente e respira autonomamente’. La gara tra Fiorentina e Inter è sospesa in attesa di ulteriori comunicazioni“.

La partita è stata rinviata ufficialmente dalla Lega Serie A a data da destinarsi. Edoardo Bove è tornato a respirare in maniera autonoma: gli aggiornamenti proseguiranno per tutto il corso della serata per conoscere le condizioni del giocatore della Fiorentina.

Pochi minuti fa è arrivato anche un comunicato stampa dell’ANSA: “Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile”. Il peggio sembra essere passato per le condizioni del centrocampista della Fiorentina: in tarda serata si conoscerà tutta la verità.

Sempre pochi minuti fa l’ANSA ha rivelato tutto l’accaduto: “Prima di sentirsi male, Bove aveva preso una botta fra il torace e la milza, in seguito a uno scontro di gioco con Dumfries. Poco dopo si era cambiato la maglia, quindi si sarebbe rivolto alla propria panchina per far presente di avvertire capogiri”.