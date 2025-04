40MLN per Lobotka: il Napoli anticipa il Milan e lo sostituisce

Antonio Conte potrebbe non essere l’unico ad aver messo in discussione il suo futuro al Napoli nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche Stanislav Lobotka si starebbe cominciando a guardare intorno, complici gli interessi di alcune delle più importanti squadre d’Europa. Prossimo ai 31 anni, lo slovacco sarebbe intenzionato a provare l’ultima grande esperienza della sua carriera, ed è per questo che il suo addio al Napoli non è poi così impossibile.

Preso atto di questa possibilità, Aurelio De Laurentiis si sarebbe immediatamente coperto individuando nell’obiettivo dichiarato del Milan l’erede designato di Stanislav Lobotka. La concorrenza rossonera potrebbe risultare essere un ostacolo, ma il Napoli ha dalla sua un’arma “letale”: la partecipazione alla prossima Champions League.

40MLN per Lobotka: scudetto e addio Napoli

Il futuro di Stanislav Lobotoka non sembrerebbe a Napoli a partire dalla prossima stagione. Lo slovacco ritiene chiuso il suo ciclo in azzurro, anche perché prossimo ai 31 anni vorrebbe provare un’ultima grande esperienza della sua carriera. Fino a qualche settimana fa il 68 partenopeo non era stato neanche sfiorato dall’idea di lasciare Napoli e la Serie A, ma in queste settimane si sarebbero fatte avanti diverse squadre importanti che lo starebbero facendo tentennare.

Ovviamente Aurelio De Laurentiis cercherà in tutti i modi di trattenere Lobotka, anche perché il centrocampo del Napoli già dovrebbe perdere Anguissa la prossima estate. L’impressione, però, è che la volontà dello slovacco sia chiara, motivo per il quale il presidente azzurro si starebbe già cominciando a rassegnare alla possibilità di perderlo, ed il fatto che ne abbia anche fissato il prezzo è tutto un dire.

Stando ai colleghi di TMW, per Lobotka il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro, cifra accessibile per squadre come Paris Saint Germain, Manchester United ma soprattutto Barcellona, che con ogni probabilità si daranno battaglia nel prossimo calciomercato. Nel frattempo De Laurentiis avrebbe anticipato i tempi, come è solito fare, individuando subito l’erede designato di Lobotka.

Il Napoli ha già bloccato il sostituto di Lobotka

Lobotka è destinato a lasciare Napoli per il dispiacere di tutti i tifosi partenopei. Lo slovacco è intenzionato ad intraprendere una nuova avventura in carriera, desiderio che Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad esaudire a patto che una qualsiasi squadra si presenti con un’offerta da (almeno) 40 milioni di euro per il 68.

Cifra non di certo casuale, anche perché è la stessa che sarebbe stata richiesta per il sostituto di Lobotoka, Samuele Ricci. Stando alle ultime notizie, infatti, se si dovesse concretizzare l’addio dello slovacco, con gli introiti della sua cessione il Napoli virerà subito sul capitano del Torino, giocatore super richiesto nel calciomercato, soprattutto dal Milan. Dopo Alessandro Buongiorno, dunque, un nuovo affare potrà presto andare in porto sull’asse Cairo-De Laurentiis, pronto a sfruttare gli ottimi rapporti con il collega granata per assicurarsi un’altra pedina fondamentale della Nazionale di Luciano Spalletti. La concorrenza del Diavolo resta da temere, ma il Napoli ha una cosa che i rossoneri non hanno: la partecipazione alla Champions League nella prossima stagione.