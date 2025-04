Conte, l’ex vice a sorpresa: “Ecco dove allenerà l’anno prossimo”

In casa Napoli tiene banco la questione relativa al futuro di Antonio Conte ed ora a rompere il silenzio ci sono le parole del suo ex vice. Ecco le ultime sulla sua prossima tappa e sulla sua posizione.

L’aveva promesso in una intervista a “Belve” e così è stato. Il ritorno di Antonio Conte nel mondo del calcio e nello specifico in Serie A ha messo in difficoltà tante realtà. Il Napoli, dopo i disastri della passata stagione, è tornato grande ed ora è in vetta alla classifica in Serie A a pari punti con l’Inter ed ha messo alle sue spalle squadre come Roma, Lazio, Milan e Juventus. In tal senso, però, non basta questo rendimento da urlo per mettere al sicuro i tifosi ed il progetto azzurro. La sua permanenza all’ombra del Vesuvio non è assolutamente scontata.

Le ultime dichiarazioni rilasciate non lasciano presagire niente di buono, dal momento che ha detto a chiare lettere che determinate cose a Napoli non sono possibili. E che, di conseguenza, sarà necessario un confronto a fine anno con Aurelio De Laurentiis per capire se si potrà andare avanti insieme oppure no. Servono maggiori garanzie, in tal senso, sul progetto e sulle ambizioni reali di questo club. Proprio a proposito del futuro di Antonio Conte arrivano adesso delle parole molto importanti da parte del suo vice allenatore storico.

L’ex vice di Conte svela il suo futuro: ecco le sue parole

Si fanno sempre più insistenti, come è normale che sia viste le sue parole, le voci che vogliono l’attuale tecnico del Napoli nel mirino del Milan e della Juventus. In una intervista concessa ai microfoni di Radio Capri, si è pronunciato a riguardo Massimo Carrera, storico vice di Antonio Conte ai tempi della Juve. Lo conosce benissimo, in ogni piega, e per questo le sue parole hanno un peso specifico in questo discorso davvero enorme. Ed andiamo ad analizzare insieme le sue considerazioni.

Nonostante la tempesta che si sia scatenata attorno alla sua possibile permanenza al Napoli, ipotesi sempre di più avvolta da nubi e da tempeste, secondo Carrera nella prossima stagione Antonio Conte resterà ancora una volta alla guida degli azzurri. Ovviamente sono parole che non hanno il valore di un annuncio, ma che sicuramente accendono i sogni e le speranze dei tifosi, che vedrebbero come una profonda delusione un addio dopo solo un anno di un tecnico che ha avuto un simile impatto. Ancor di più se dovesse riuscire nell’impresa di conquistare uno Scudetto.