Napoli, nome nuovo dall’Argentina: beffata la Juventus

Il Napoli in chiave mercato mette gli occhi in Argentina per un nuovo colpo di estremo interesse. Si tratta di un calciatore dal potenziale enorme e per il quale si prova anche la beffa ai danni della Juventus.

Gli azzurri stanno già programmando il futuro, nonostante ovviamente la maggior parte dell’attenzione è tutta concentrata sul campo. Troppo importante, in tal senso, la lotta per lo Scudetto con l’Inter punto a punto, dal momento che il margine di errore è ridotto ai minimi termini. In tal senso, però, è importante sottolineare come per Giovanni Manna sia fondamentale individuare per tempo i giusti rinforzi da consegnare ad Antonio Conte in vista dell’estate. Soprattutto per evitare nuove beffe come quelle che sono andate di scena a gennaio.

I partenopei hanno bisogno di tanti innesti da questo punto di vista, a partire dalla linea di difesa fino ad arrivare all’attacco. Senza ovviamente dimenticare il centrocampo, con Anguissa che potrebbe seriamente salutare viste le tante sirene che lo riguardano. Adesso per il Napoli emerge un nome nuovo che arriva direttamente dall’Argentina e che può essere estremamente funzionale per il progetto di Antonio Conte. E per questo affare Manna si sta muovendo per provare a beffare Cristiano Giuntoli. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Napoli, occhi puntati in Argentina: testa a testa con la Juventus

Nonostante l’attenzione al campo che è inevitabile, il Napoli è molto attivo anche in sede di calciomercato. Ed arrivano in tal senso importanti notizie direttamente dalle parole di Michele Fratini, dirigente e talent scout, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte. A quanto pare, infatti, il Napoli ha messo nel mirino un bomber che arriva direttamente dall’Argentina e che potrebbe essere seriamente il vice di Romelu Lukaku per la prossima stagione.

Si tratta di Agustin Modica, bomber italo argentino in forza al Rosario Central. E’ nato in provincia di Savona, in Liguria. Per l’esattezza a Villanova d’Albenga. Classe 2003, ha un potenziale davvero enorme ed il Napoli a quanto pare si sta muovendo sulle sue tracce, puntando ovviamente sulla sua prospettiva e sul fatto che potrebbe crescere alla grande alle spalle di una icona tra gli attaccanti mondiali come Romelu Lukaku. Alto 187 cm, si tratta di un calciatore che ha attirato l’interesse del Napoli e non solo.

Secondo Fratini, infatti, anche la Juventus si sta muovendo per Modica, ma il Napoli parte probabilmente da una situazione di vantaggio. Troppa, in tal senso, l’incertezza tra i bianconeri, sia in relazione agli investimenti da fare che agli impegni della prossima stagione.