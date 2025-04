Napoli, David Neres KO: Conte sorprende per il sostituto

Il Napoli sta già lavorando in vista della partita di Antonio Conte e, con David Neres ancora KO, il tecnico è pronto a sorprendere per quello che sarà il suo sostituto in mezzo al campo.

In casa Napoli continuano a tenere le condizioni di David Neres, con il brasiliano che si è fermato di nuovo. C’è curiosità ed attesa di conoscere quelli che saranno i tempi di recupero per riaverlo a disposizione. I tempi stringono, così come sono tanto pesanti i punti che ci sono in palio nelle prossime cinque partite in ottica Scudetto. Da questo punto di vista, in tal senso, i risvolti sono tanti ed imprevedibili e sarà fondamentale per Antonio Conte non sbagliare neanche un colpo dal momento che la squadra è a pari punti in vetta con l’Inter.

Ovviamente con il brasiliano indisponibile, serve valutare bene le soluzioni tenendo in considerazione le varie opzioni a disposizione ed anche le necessità della squadra in ogni fase di gioco. Dalla difesa fino alla zona gol, senza ovviamente dimenticare la fase di costruzione. In tal senso, però, adesso Conte può sorprendere davvero tutti per il sostituto dell’ex ala offensiva dell’Ajax e del Benfica. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in vista della delicata partita dello stadio Diego Armando Maradona contro il Torino.

Napoli-Torino: le ultime sulle scelte di Antonio Conte

Nella partita contro il Monza, in cui il Napoli di certo non si può dire che abbia brillato, Antonio Conte ha optato per Leonardo Spinazzola largo nel tridente d’attacco con Romelu Lukaku. L’ex Roma ha fatto la sua buona partita, ma la squadra in generale è stata poco pungente. Per questo, a quanto pare, per la sfida contro il Torino, con il livello di difficoltà che si alza e non di poco, il tecnico può optare per una scelta per tanti aspetti inattesa. Andiamo a vedere di che si tratta.

Come sottolineato da Pasquale Tina, noto giornalista ed inviato di Radio Marte, l’idea di Antonio Conte è quella di schierare Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku nella gara contro i granata. Il modulo dovrebbe essere un 4-4-2 o un 4-2-3-1, che si andrebbe a strutturare in questo modo. Anguissa e Lobotka agiranno da diga davanti alla difesa, con McTominay a sinistra e Politano sul versante opposto. L’ex Sassuolo, infine, si collocherà alle spalle del belga. Una soluzione sicuramente a trazione anteriore, che potrebbe dare però sicuramente più soluzioni di interesse in attacco.