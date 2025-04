Lutto in ritiro, rinviata Atalanta-Lecce: quando si recupera

Il Lecce è tornato subito a casa: la sfida contro l’Atalanta, inizialmente in programma venerdì 25 aprile, non si giocherà. Ecco la nuova data, c’entra anche il Napoli

Un momento di profonda tristezza per la scomparsa del fidato fisioterapista del Lecce, da anni nello staff sanitario del club salentino. La sfida contro l’Atalanta è stata subito rinviata: ecco la prima ipotesi per quando si recupererà nei prossimi giorni.

Pochi minuti fa è arrivata un’altra brutta notizia in Serie A. Dopo la scomparsa del Papa, sarà rinviata anche la sfida tra Atalanta Lecce, in programma 25 aprile. Il club pugliese piange la scomparsa del fisioterapista, Graziano Fiorita, che si trovava insieme alla squadra nel ritiro di Coccaglio. Un malore improvviso pochi minuti fa lasciando così sua moglie e i figli. Un momento di cordoglio in casa Lecce con la sfida contro gli orobici che non si giocherà: spunta la data di recupero.

Napoli, quando giocherà il Lecce? La prima ipotesi di recupero

Una nuova gestione in vista delle prossime giornate di campionato. Il Napoli affronterà prima il Torino domenica sera al Maradona per poi affrontare il Lecce allo Stadio Via del Mare: quando sarà recuperata la sfida contro l’Atalanta? Conosciamo subito tutti i dettagli.

La sfida potrebbe essere subito recuperata a partire da lunedì per dare modo di svolgere i funerali del fisioterapista, ormai da tanti anni in casa Lecce. La gara di recupero riguarda da vicino anche il Napoli che affronterà proprio i salentini domenica 3 maggio allo Stadio Via del Mare.

La squadra salentina si trova appena fuori dalla zona retrocessione. Un punto d’oro su Venezia ed Empoli con una lotta salvezza sempre più avvincente. Il Lecce proverà così a strappare punti anche alle big, come Atalanta e Napoli, le prossime due avversarie della squadra pugliese. Una voglia immensa di pensare così alla salvezza, ma la triste notizia ha scombussolato la squadra pugliese. Subito ha fatto ritorno a Lecce per poi conoscere ufficialmente la data imposta dalla Lega Serie A.

Il Lecce cercherà di pensare prima alla triste scomparsa per poi concentrarsi nuovamente sul campionato. La sfida salvezza è davvero agguerrita per centrare i prossimi obiettivi: i salentini vogliono subito cambiare rotta, ma la scomparsa del fido collaboratore sanitario non ci voleva. Il nuovo intreccio per conoscere la prossima data di recupero in vista dall’altra sfida decisiva contro il Napoli.