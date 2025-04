Napoli, firma per 40 milioni: Juve anticipata

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Nuovo affare per 40 milioni: il primo regalo per Antonio Conte

Una nuova mossa di calciomercato per blindare subito Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà subito prendere una decisione in vista della prossima stagione. Il ds Manna è pronto ad annunciare il prossimo colpo in ottica futura per incrementare subito il tasso tecnico: ecco la verità.

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa del Napoli. Conte è molto concentrato sulle prossime sfide per regalare lo Scudetto ai tifosi partenopei. Spunta la nuova mossa a sorpresa: si chiude a 40 milioni di euro, il ds Manna si è già portato avanti col lavoro. Una nuova strategia di mercato per continuare il lavoro iniziato diversi mesi fa: saranno settimane importanti per conoscere così la decisione di Conte, ma nel frattempo il ds Manna è voglioso di arrivare fino in fondo.

Calciomercato Napoli, nuova svolta: ha deciso ADL

Una voglia immensa di mettere a segno nuovi colpi di caratura internazionale. Ecco il nuovo affare che non t’aspetti: il presidente De Laurentiis ha già preso la sua decisione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la trattativa è ad un buon punto per la chiusura in vista della prossima stagione. Si può chiudere a 40 milioni di euro, ma il ds Manna cercherà di abbassare le pretese per regalare subito il primo acquisto in ottica futura.

Il centrocampista offensivo dello Shakhtar e della Nazionale ucraina non vede l’ora di sbarcare in Serie A per iniziare un nuovo percorso. Dopo le sue dichiarazioni riportate a Tmw, il presidente De Laurentiis ha intenzione di chiudere subito l’affare. Una voglia immensa di ambire a grandi palcoscenici dicendo addio all’Ucraina. Sudakov, classe 2002, è già stato accostato nei mesi scorsi alle big italiane: la Juventus ci aveva provato a lungo, ma alla fine ha fatto intendere di preferire la destinazione Napoli.

Il primo regalo per Antonio Conte per iniziare subito alla grande la prossima campagna acquisti. Il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente anticipando anche il club bianconero: tutto può cambiare in poco tempo per programmare già la prossima stagione. Il Napoli non vede l’ora di continuare a crescere in campo e fuori con innesti di caratura internazionale: Sudakov è il primo nome per l’attacco del futuro.