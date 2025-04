Napoli, l’olandese nuovo rinforzo: decisione definitiva di Conte

Il Napoli sta valutando con attenzione il proprio futuro ed in tal senso nel mirino degli azzurri ci finisce seriamente l’olandese. Arriva la decisione definitiva da questo punto di vista da parte di Antonio Conte.

Gli azzurri stanno valutando con tantissima attenzione il proprio futuro, nella consapevolezza che la squadra ha bisogno di rinforzi ma che non bisogna farsi prendere dalla frenesia. Ci saranno, infatti, sicuramente tante risorse messe a disposizione di Antonio Conte per convincerlo a restare, ma non si potrà sbagliare nulla. E’ del tutto fisiologico, soprattutto tenendo conto del fatto che non siamo al cospetto di una realtà con risorse illimitate. In tal senso, gli obiettivi che dovrà inseguire Giovanni Manna sono tanti ed in ogni zona di campo.

Sono tanti i nomi che il Napoli sta valutando proprio per trovare poi i profili che meglio si sposano con il progetto e con le idee tattiche e tecniche dei partenopei. In tal senso, nel mirino ci è finito in maniera importante il talento olandese ed a riguardo è arrivata anche la decisione definitiva da parte di Antonio Conte, che a riguardo sembra avere pochissimi dubbi. Andiamo a vedere, dunque, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere a riguardo.

Napoli, svolta per l’olandese: c’è la decisione di Antonio Conte

Se dovesse restare Antonio Conte, come è normale che sia sarà messo al centro del progetto e deciderà ogni colpo che arriverà in entrata. In tal senso, tra i profili che sono stati accostati al Napoli per la prossima stagione c’è anche quello di Noa Lang, talento purissimo della Nazionale olandese ed in forza al PSV. In patria. In tal senso, stando all’editoriale di Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, su NapoliMagazine, Antonio Conte ha deciso di fatto di bocciare il suo arrivo al Napoli.

Si tratta di un calciatore di enorme talento ed è un classe 1999. Quindi perfettamente in linea con i parametri societari che da sempre ha fissato il club di De Laurentiis. Conte, però, per il suo Napoli ha come priorità quella di avere a disposizione dei calciatori già pronti per determinati palcoscenici e per gestire le pressione di una piazza esigente come quella azzurra. A quanto pare, dunque, per Noa Lang non ci sarà nessun ritorno di fiamma.