Calciomercato Napoli, è fatta: due colpi da 80mln. Manna ha deciso

Il Napoli è pronto a sognare in grande con altri colpi da regalare ad Antonio Conte. Due innesti di qualità da 80 milioni di euro: l’indizio del ds Manna

Una voglia immensa di arrivare fino in fondo dopo soltanto una stagione con Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha saputo riportare serenità all’interno dello spogliatoio azzurro dopo il decimo posto collezionato. Ora i tifosi azzurri sognano lo Scudetto con un testa a testa memorabile insieme alla squadra partenopea.

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni intreccio di calciomercato in ottica futura. Spunta la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Ora Conte è concentrato sulle prossime sfide in casa azzurra, ma tutto può cambiare in vista della campagna acquisti estiva. Spunta l’intreccio decisivo in vista del futuro: ecco tutto quello che c’è da sapere per conoscere i prossimi innesti di caratura internazionale.

Calciomercato Napoli, il doppio annuncio: la verità

Un nuovo duello a distanza per continuare a cullare il sogno Scudetto, ma nel frattempo il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Conosciamo subito i prossimi dettagli da urlo: ecco la verità annunciata in diretta radio.

Walter De Maggio ha rivelato come il Napoli sia molto vicino ad un doppio colpo da 80 milioni di euro: l’annuncio è arrivato in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Come svelato da SportMediaset, Ademola Lookman è pronto a dire addio all’Atalanta. Anche il Napoli è sulle sue tracce, ma c’è da superare la concorrenza della Juventus: la sua valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro. L’attaccante nigeriano è voglioso di una nuova sfida per incrementare il tasso tecnico della rosa partenopea.

Conte sarà accontentato grazie alle idee del direttore sportivo, Giovanni Manna, insieme alla voglia imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli cercherà di blindare l’allenatore leccese anche in vista della prossima stagione: un momento decisivo per continuare il percorso di crescita.

Non solo Lookman in casa azzurra: resiste sempre la pista che porta a Garnacho per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Conte. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli non vuole perdere ulteriore tempo per arrivare subito a chiudere affari di caratura internazionale. Un doppio colpo da mettere subito a segno per far esplodere di gioia i tifosi azzurri.