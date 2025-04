Napoli-Torino, nuova tegola: salta la sfida, l’annuncio

Una voglia immensa di continuare a vincere per lo Scudetto. Ecco una nuova tegola per la sfida tra Napoli e Torino: arriva l’annuncio decisivo

Conte continuerà a lavorare senza sosta a Castel Volturno per scegliere il miglior undici da schierare contro il Torino. Ecco il brutto annuncio arrivato pochi minuti fa: non prenderà parte alla sfida in programma domenica sera al Maradona.

Il Napoli non vede l’ora di tornare a giocare al Maradona in un clima che si preannuncia infernale. Gli azzurri proveranno ad avere la meglio per un rush finale emozionante da vivere intensamente in Serie A. Una nuova tegola per la sfida tra azzurri e granata: ecco l’ultim’ora per lo stop, non prenderà parte alla sfida del Maradona in programma domenica sera. Conosciamo l’entità del suo problema fisico, non sarà convocato già per l’imminente gara di campionato.

Napoli, non ci sarà al Maradona: la verità

Un nuovo infortunio da monitorare attentamente nei prossimi giorni. Già il Napoli dovrà fare a meno del brasiliano, David Neres, che è tornato ancora ai box per infortunio. Ecco il nuovo annuncio arrivato pochi minuti fa.

Una nuova brutta notizia per la sfida tra Napoli e Torino. Il giornalista de La Repubblica, Fabrizio Turco, ha svelato una nuova assenza importante in casa granata: non ci sarà Vlasic tra i titolari. Sarà una gara molto importante invece per gli azzurri che cercheranno di collezionare altri tre punti in ottica Scudetto.

Conte cercherà di recuperare Alessandro Buongiorno almeno per la panchina. Il difensore del Napoli è pronto a rientrare in gruppo per essere a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto a poche ore dalla sfida contro la squadra granata guidata da Vanoli.

Il Torino ha trovato nell’ex azzurro Elmas un giocatore chiave: il macedone è diventato l’uomo della formazione granata. Vlasic salterà sicuramente la sfida contro l’Udinese, ma difficilmente sarà a disposizione contro il Napoli. L’allenatore del Torino spera di recuperarlo il prima possibile, ma nei prossimi giorni si conoscerà la decisione ufficiale dello staff medico.

La squadra granata, già a quota 40 punti in classifica, dovrà così terminare il campionato con assoluta professionalità senza fare conti. Vanoli continuerà a scegliere il miglior undici da mandare in campo: il Torino darà filo da torcere anche contro gli azzurri guidati da Antonio Conte.