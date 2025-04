Napoli, Conte rivoluziona il modulo: nuovo ruolo per McTominay

Antonio Conte è al lavoro per trovare la giusta quadratura dopo l’infortunio di Neres. Spunta una nuova mossa a sorpresa per il ruolo di McTominay

Saranno giorni intensi a Castel Volturno per scegliere il miglior undici da schierare contro il Torino. Spunta una nuova decisione in vista delle prossime gare senza il talentuoso giocatore Neres: ecco l’intreccio da conoscere con il nuovo sistema di gioco.

Il Napoli cercherà di preparare la prossima sfida contro il Torino facendo a meno dell’ultimo infortunato David Neres. Per lui stagione terminata: ora Conte ha subito pensato ad una nuova soluzione in vista delle prossime sfide. Nel frattempo la dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa partenopea, ma tutto ruoterà intorno al rush finale della squadra azzurra. Conosciamo la nuova stategia per affrontare la squadra granata: servono i tre punti per non mollare la presa.

Calciomercato Napoli, nuova soluzione con McTominay

Un nuovo sistema di gioco per mettere ogni calciatore al suo giusto posto. Ecco il nuovo intreccio per la nuova posizione del centrocampista scozzese del Napoli: giocherà insieme a Raspadori in un ruolo insolito.

Come svelato dall’edizione de La Repubblica, Conte potrebbe pensare all’inserimento dal primo minuto di Giacomo Raspadori alle spalle di Romelu Lukaku senza passare alla difesa a tre. In questo modo McTominay fungerebbe da ala di centrocampo nel 4-2-3-1 disegnato dall’allenatore del Napoli. Una doppia funzione per continuare ad essere offensivi per tenere in mano il pallino del gioco: ecco la nuova mossa a sorpresa.

Nuova svolta decisiva per scegliere il miglior undici da mandare in campo contro il Torino. Ecco la nuova soluzione per continuare a sognare in grande: spunta l’intreccio decisivo in casa Napoli per cercare di conquistare un nuovo trionfo in Serie A. Tutto può cambiare improvvisamente per gli azzurri che continuano a macinare punti in ottica Scudetto. Un rush finale da vivere intensamente con il duello a distanza con l’Inter: Conte ha le idee chiare per scegliere la miglior formazione possibile.

Saranno ore intense per trovare così la giusta quadratura del cerchio in casa azzurra. McTominay dovrà svolgere la doppia funzione come ala di centrocampo proprio come ha saputo fare nel secondo tempo contro il Monza. Ancora un gol per lo scozzese che continua a regalare punti d’oro alla squadra partenopea. Un nuovo modo di interpretare le idee di calcio in casa Napoli con Antonio Conte che non finisce mai di studiare per regalare un nuovo trionfo agli azzurri.