Napoli: svelato il colpo per convincere Conte a restare

In attesa di capire cosa succederà in questo finale di stagione, il Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna starebbero lavorando soprattutto sul fronte calciomercato, anche perché c’è da mandare un chiaro segnale ad Antonio Conte dopo le sparate delle ultime settimane. Bisogna convincere il salentino che Napoli sia il posto giusto per lui, e che la società condivida le sue stesse ambizioni. Per farlo la dirigenza partenopea sarebbe pronta a calare il primo colpo importante della sua estate di calciomercato, giocatore che potrebbe seriamente convincere il salentino a ricredersi, cambiare la propria posizione e restare a Napoli anche l’anno prossimo.

Il colpo convince Conte: affondo Napoli

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Napoli. Nonostante l’importante posta in palio in questo finale di stagione, la dirigenza partenopea starebbe già cominciando a programmare la prossima anche per convincere Antonio Conte a restare. Nelle ultime uscite il salentino si è detto scontento, addirittura preso in giro per la gestione della società.

Perdere un allenatore come l’italiano sarebbe una follia, anche perché con una squadra poco attrezzata il Napoli sta quest’anno lottando per lo scudetto. Figuriamoci se dovesse avere una squadra forte e competitiva in tutti i reparti cosa sarebbe capace di fare Antonio Conte. Ed è proprio su questo che il Napoli starebbe lavorando, anche perché così facendo il salentino non si muoverebbe da Castelvolturno, anzi, vi rimarrebbe per puntare a obiettivi ancora più importanti.

E secondo Mirko Di Natale nel corso della trasmissione TiAmoCalciomercato, per convincere una volta e per tutte Antonio Conte il Napoli sarebbe pronto ad inserire nella corsa per Koni De Winter del Genoa, giocatore che a detta del collega sarebbe solo una delle diverse richieste che l’allenatore avrebbe mosso alla dirigenza in vista della prossima stagione.

Anticipate Juventus e Roma per il calciatore

Anche il Napoli avrebbe messo gli occhi su Koni De Winter del Genoa, giocatore che comunque viene seguito già da diverso tempo dall’area scouting partenopea. Stando a Mirko Di Natale, però, le cose sarebbero un attimo cambiate, visto che il centrale belga sarebbe diventato il primo obiettivo degli azzurri per la prossima estate di calciomercato, il tutto perché è una richiesta di Antonio Conte.

Ovviamente questo non certifica il passaggio al Napoli di De Winter, anzi, tutt’altro. Sull’ex Juventus ci sarebbe infatti l’interesse di diverse squadre importanti, tra le quali la stessa Vecchia Signora, tornata clamorosamente sui suoi passi dopo averlo scaricato neanche due estati fa, e la Roma, che potrebbe farsi un regalo Champions nel momento in cui si riuscisse a centrare questo importante traguardo in una stagione che era iniziata malissimi. Staremo a vedere.