Napoli: affare in Colombia, un jolly per convincere Conte

I partenopei guardano con attenzione ai giovani talenti. E c’è un calciatore che viene seguito con molta attenzione dagli azzurri

È un Napoli che si è proiettato già al futuro. Nonostante la lotta Scudetto sia ancora aperta, la dirigenza degli azzurri sta lavorando con attenzione sul calciomercato per la prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire una rosa molto più profonda di quello attuale per convincere Conte a restare. Il tecnico leccese scioglierà i suoi dubbi solamente al termine del campionato e in base anche all’incontro con ADL. La sua posizione è molto chiara: avere a disposizione calciatori pronti, ma è aperto anche a giovani talenti in grado di garantire un futuro roseo al club.

E gli occhi sono puntati in Colombia. Secondo le informazioni di Area Napoli, i partenopei starebbero osservando da vicino uno dei talenti colombiani più forti a livello europeo. Si tratta di un centrocampista che può giocare sia da mezzala che da trequartista. Un jolly destinato a rendere ancora più imprevedibile il Napoli. Non una operazione semplice per diversi motivi, ma Manna è pronto ad affondare il colpo per anticipare anche la concorrenza nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli: blitz in Colombia, i dettagli

Il Napoli guarda con attenzione ai calciatori giovani e vogliosi di mettersi in mostra in Europa. Siamo nel campo ancora delle valutazioni e delle riflessioni. Ma i partenopei starebbero seguendo da vicino uno dei giocatori che lo scorso gennaio si sono messi in evidenza nel Sub-20 con la maglia della Colombia.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli ha messo nel mirino Jordan Andrés Barrera Herrera, un centrocampista di 18 anni che ha dimostrato le sue qualità con i colombiani. Quattro assist e 1 gol in una competizione dove ha giocato con gente anche più grande di lui di due anni. Le qualità non mancano e a questo punto non è da escludere che si possa decidere di andare su di lui per rinforzare il centrocampista.

L’operazione Barrera non è affatto semplice da portare a termine visto che parliamo di un calciatore extracomunitario e resta da capire se il Napoli vorrà occupare uno slot nel prossimo calciomercato andando a prendere il colombiano di soli 18 anni. Ma la concorrenza è forte e non è da escludere che Manna deciderà di affondare il colpo per assicurarsi forse uno dei talenti sudamericani più importanti come Barrera Herrera.