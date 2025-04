Napoli: blitz per McTominay, l’erede arriva dalla Serie A

Le prestazioni dello scozzese non stanno passando inosservate. Per il calciatore pronta una offerta importante e il sostituto arrivare dal nostro campionato

Il gol contro il Monza di McTominay sembra essere la consacrazione definitiva dello scozzese. Il centrocampista in questa stagione è stata l’arma in più del Napoli in più di un’occasione e le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato addirittura di una proposta da 50 milioni di euro per l’ex Manchester United. Una offerta che ADL dovrebbe rimandare al mittente. Ma naturalmente davanti a proposte simili non è da escludere che si possa fare una piccola riflessione.

Una eventuale partenza di McTominay costringerebbe il Napoli a dover andare a prendere un calciatore di assoluto livello per andare a sostituirlo. E un’occasione potrebbe capitare addirittura dalla Serie A. Secondo le informazioni di tmw, un giocatore potrebbe lasciare il suo attuale club nel prossimo calciomercato e vedremo se i partenopei faranno un tentativo. La priorità in questo momento è sicuramente la permanenza dello scozzese. Ma, in caso di una proposta di livello, non è da escludere che si possa andare su un sostituto di livello.

Napoli: assalto a McTominay, Manna corre ai ripari

La permanenza di McTominay è fondamentale per continuare con Conte. Ma, in caso di addio del tecnico leccese, non è da escludere che si possa optare anche per una separazione con lo scozzese davanti ad una proposta importante. Si parla di una proposta intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta e che potrebbe portare il club a ragionare sulla possibilità di privarsi del giocatore per poi andare a caccia del sostituto.

Uno dei nomi che potrebbe tornare di moda per il Napoli è quello di Guendouzi. Il centrocampista francese potrebbe essere ceduto dalla Lazio nel prossimo calciomercato davanti magari ad una proposta intorno ai 25 mln e i partenopei un pensierino potrebbero farlo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Il Napoli spera di riuscire a trattenere McTominay. Ma davanti ad una proposta importante non è da escludere che i partenopei possano ragionare sulla sua partenza e andare a sondare il terreno per Guendouzi nel prossimo calciomercato.

Mercato Napoli: Guendouzi al posto di McTominay?

Guendouzi potrebbe essere il sostituto ideale di McTominay per questioni di caratteristiche anche se, almeno per il momento, il rendimento è completamente differente e lo scozzese sta dimostrando di essere ancora più forte rispetto al francese.

Ma il Napoli potrebbe farci un pensierino nel prossimo calciomercato visto che parliamo di un calciatore che potrebbe dare una mano importante ai partenopei in caso di cessione di McTominay.