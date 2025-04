McTominay via per 50MLN: il Napoli ha già bloccato il sostituto

La storia d’amore tra il Napoli e Scott McTominay potrebbe incredibilmente giungere ai titoli di coda già nel prossimo calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo potrebbe presto ricevere un’offerta da 50 milioni di euro per il numero 8 scozzese, messosi in mostra nel corso di questa stagione con prestazioni di livello che l’hanno portato ad essere anche in più occasioni decisivo (vedi Monza). Se questo rendimento dovesse alla fine regalare al Napoli lo scudetto, potremmo forse parlare di una delle operazioni di mercato migliori delle ultime stagioni, a patto che già non lo sia.

McTominay lascia subito Napoli: l’offerta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Scott McTominay, che a 12 mesi dal suo arrivo a Napoli potrebbe già chiudere le valige, liberare il suo armadietto di Castelvolturno ed andare via. Ovviamente i tifosi sperano che uno scenario del genere non si concretizzi, ma si starebbe parlando di un’offerta irrinunciabile che presto verrà presentata ad Aurelio De Laurentiis.

Forte della qualificazione alla prossima Champions League, il presidente azzurro non ha necessità di cedere un suo top player per fare cassa ed autofinanziarsi il calciomercato. Eppure, nonostante questo, se le cifre delle quali si sta parlando dovessero essere vere, il numero 1 del Napoli potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per discutere la cessione di Scott McTominay, scatenando l’ira funesta non solo del suo popolo, ma anche e soprattutto di Antonio Conte. Sarà adesso curioso seguire l’evolversi della situazione, con fonti vicine al calciatore pronte a muovere i primi passi.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli, un intermediario dello scozzese a riferito a De Laurentiis che c’è un’offerta da 50 milioni di euro che deve solo essere recapitata a Castelvolturno. Da chi? Questo non è dato saperlo al momento, ma l’impressione è che preso comincerà ad uscire fuori la verità, anche perché stiamo parlando di una cifra importante che potrebbe spostare di molto gli equilibri nella prossima estate di calciomercato.

Il Napoli ha già individuato l’erede di Scott McTominay

Premessa: il Napoli cercherà di trattenere con le unghie e con i denti Scott McTominay, ma difronte ad un’offerta da 50 milioni di euro il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente valutarne la cessione. Di conseguenza il club azzurro si ritroverebbe a sostituire uno dei suoi giocatori migliori, situazione che però non preoccuperebbe più di tanto presidente e dirigenza, che già avrebbero individuato l’erede dello scozzese.

Stiamo parlando di Gustavo Sa, mediano classe 2003 del Falimacao che per caratteristiche tecniche si avvicinerebbe molto a Scott McTominay. Ovviamente se si dovesse decidere di puntare sul portoghese bisognerà dargli il tempo adeguato per permettergli di adattarsi alla Serie A, ma in patria si parla un gran bene di Gustavo Sa al punto che il Napoli sarebbe pronto a correre questo rischio, anche perché alla fine stiamo parlando di un investimento minimo, moderato, da appena 13 milioni di euro.