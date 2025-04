Napoli, arriva il nuovo Anguissa: Manna lo regala a Conte

Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo sostituto di Anguissa. In caso di addio del centrocampista azzurro, ecco il nuovo regalo per blindare Antonio Conte

Il futuro dell’allenatore azzurro è sempre in bilico dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il ds Manna è voglioso di nuove sfide in vista della prossima stagione: spunta il nuovo annuncio per sostituire al meglio il partente Anguissa. Il centrocampista del Napoli è pronto a salutare la squadra partenopea: arriva il nuovo sostituto.

Tutto può cambiare in vista della prossima stagione con una rivoluzione della rosa del Napoli. Conte dovrà comunicare prima il suo futuro al presidente De Laurentiis: i due si vedranno per conoscere le prossime mosse strategiche. Saranno settimane intense per conoscere il proprio futuro per programmare la rosa dei partenopei. Il Napoli è pronto a chiudere subito il nuovo affare in caso di addio di Anguissa: spunta la verità annunciata da Il Mattino.

Calciomercato Napoli, l’intreccio a centrocampo: addio Anguissa

Un nuovo intreccio di calciomercato per continuare a sognare in grande. Il Napoli vuole subito chiudere i primi affari per la stagione 2025-2026 per blindare Antonio Conte: il dettaglio per il post Anguissa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, se Zambo Anguissa dovesse andar via a fine stagione il primo nome della lista del ds Manna è quello di Lewis Ferguson. Da non sottovalutare anche Gabri Veiga e Giorgi Sudakov per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra.

Ecco la mossa a sorpresa del ds Manna che proverà ad allestire una rosa super competitiva. Conte ha subito alzato la voce negli ultimi giorni per far smuovere il presidente De Laurentiis: una voglia pazzesca di trionfare per lo Scudetto. Ferguson è diventato il perno del centrocampo del Bologna e della Nazionale scozzese. McTominay e Gilmour potrebbero fare da intermediari per mettere a segno un nuovo colpo suggestivo a centrocampo.

Una voglia immensa di competere fino alla fine con le altre big europee vista l’imminente qualificazione in Champions League. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di caratura internazionale: il Napoli vuole continuare a crescere anche in campo internazionale. Spunta l’affare per essere subito protagonista in vista del futuro: ecco l’idea sorprendente per continuare a sognare in grande. Ormai ci siamo per competere in campo internazionale: l’annuncio decisivo in caso di addio di Anguissa.