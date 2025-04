Calciomercato Napoli, accordo dall’Olanda: Conte ha il primo colpo

Il ds Manna è sempre al lavoro per allestire una rosa competitiva in ottica futura. Spunta l’arrivo dall’Olanda: è tutto fatto come svelato in esclusiva

Ecco il primo colpo per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà essere blindato dal presidente De Laurentiis: nelle ultime settimane è stato accostato alle big della Serie A come Milan e Juventus. Spunta la nuova mossa a sorpresa per puntellare l’attacco azzurro.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro. Antonio Conte è ancora indeciso sul suo futuro, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo. Spunta la nuova mossa a sorpresa dall’Olanda: ormai sembra tutto fatto. Una voglia immensa di mirare in alto in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rivoluzionare ancora la rosa azzurra. Saranno settimane intense per ambire a grandi palcoscenici: ecco la verità a sorpresa.

Calciomercato Napoli, la mossa a sorpresa: arriva l’olandese

Tutto può cambiare in tempi brevi per allestire una rosa sempre più competitiva. Un momento decisivo per puntellare la squadra a disposizione di Antonio Conte: il futuro dell’allenatore azzurro dipenderà dal calciomercato di De Laurentiis.

Come svelato dal portale dajeromatv, il Napoli ha chiuso per il primo colpo della prossima stagione. In arrivo l’esterno offensivo olandese, Noa Lang, che è pronto a vestire la maglia azzurra. Già è stato accostato alla squadra azzurra, ma ora il classe 1999 non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità dopo aver realizzato 10 gol e 10 assist.

Si è messo in mostra al PSV diventando anche un elemento indispensabile della Nazionale olandese. Arriverà così il post Kvara per accontentare subito Antonio Conte: ecco la nuova mossa a sorpresa. Noa Lang è stato accostato già agli azzurri nelle scorse finestre di calciomercato: ora la sua volontà ha fatto la differenza per sbarcare subito al Napoli.

A gennaio è arrivato soltanto Okafor che ha cercato di mettere in difficoltà Antonio Conte. L’ex Milan non è riuscito a recuperare una forma fisica accettabile per essere protagonista dal primo minuto. In estate arriveranno numerosi colpi per incrementare il tasso tecnico all’interno della squadra partenopea.

Saranno settimane intense per puntellare la rosa dell’allenatore azzurro: ormai ci siamo per chiudere l’affare decisivo con l’arrivo dell’attaccante olandese. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione con tanti altri obiettivi da mettere a segno in estate.